Pääkirjoitus

Maakuntavaalit pidetään vasta syksyllä – jos pidetään

Viimeistään

nyt se on selvää: maakuntavaalit pidetään vasta ensi syksynä. Siis jos ne ylipäätään pidetään ensi vuonna.Aikataulu varmistui viime viikolla, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai vihdoin sote-mietintönsä valmiiksi. Perustusvaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas) totesi torstaina, että aika ei näytä riittävän.Eduskunta jää joulutauolle 21. joulukuuta ja palaa lyhyen tauon jälkeen töihin 8. tammikuuta.Maakuntavaaleja on siirretty soten vuoksi moneen kertaan. Alkuperäinen suunnitelma oli, että maakuntavaalit olisi pidetty viime tammikuussa presidentinvaalien yhteydessä. Seuraava tavoite oli lokakuun viimeinen sunnuntai.Päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus ovat keskinäisellä välipuheellaan sitoneet sote- ja maakuntauudistuksen toisiinsa: toista ei tule ilman toista.On yhä mahdollista, että sote-uudistus ei valmistu tällä vaalikaudella. Hankkeen takana on vain niukka enemmistö kansanedustajista. Jos sote ei nyt valmistu, maakuntahallinnollakaan ei ole kiirettä.Äänestäjien kannalta on vain hyvä, että maakuntavaalit lykkäytyvät. Ensi huhtikuun puolivälissä pidetään eduskuntavaalit ja toukokuun lopussa EU-parlamenttivaalit. Kolmannet vaalit kuukauden sisään olisivat ajaneet koville niin äänestäjät, ehdokkaat kuin puolueiden työntekijätkin.eskustan kannalta maakuntavaalien lykkääntyminen ensi syksyyn voi olla hyväkin asia. Puoluekannatuskyselyt ovat viime kuukausina povanneet keskustalle vasta kolmatta sijaa eduskuntavaaleissa.Hyvä tai huono menestys yksissä vaaleissa usein heijastuu myös seuraaviin vaaleihin. Siitä saatiin konkreettinen näyttö vuoden 2007 eduskuntavaaleissa, joissa kokoomus kasvatti kannatustaan lähes neljä prosenttiyksikköä ja sai eduskuntaan kymmenen lisäpaikkaa.Vuoden 2007 eduskuntavaaleista puhuttiin ”presidentinvaalien kolmantena kierroksena”. Vuoden 2006 presidentinvaaleissa Sauli Niinistö hävisi Tarja Haloselle mutta kävi nousujohteisen kampanjan, joka näkyi kokoomuksen kannatuksessa vielä eduskuntavaaleissakin.