Vuosilomiin on näillä näkymin tulossa pieni muutos

sääteleviin lakeihin on viime viikkoina tullut tukuittain muutosehdotuksia. Eniten on käsitelty työsopimuslakiin suunniteltua lisäystä, jonka hallitus antoi eduskunnalle viime viikolla. Sitä edelsivät viikkokausien työtaistelut.Myös yhteistoimintalakiin on luvassa muutoksia, mutta niistä on vasta selvityshenkilöiden työ valmiina.Näiden kahden asian varjoon on jäänyt, että myös vuosilomalaki muuttuu näillä näkymin ensi huhtikuussa. Lakiesitys annettiin eduskunnalle toissa viikolla.Muutos näkyy lähinnä niille, jotka ovat joutuneet olemaan pitkään pois töistä sairauden, tapaturman tai kuntoutuksen vuoksi. Heille ei välttämättä ole kertynyt täyttä neljää viikkoa vuosi- eli kesälomaa.Muutoksen jälkeen kertyisi ainakin neljän viikon loma pitkästä sairastelusta huolimatta.Muutoksen taustalla on Euroopan unioni. EU-tuomioistuin on linjannut, että sairaudesta johtuva poissaolo ei saa vähentää työntekijän oikeutta vähintään neljän viikon palkalliseen lomaan.Suomen Yrittäjät suhtautuu tulossa olevaan uudistukseen happamasti. Järjestön mielestä uudistus lisää työnantajien hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Yrittäjien mukaan työllisyyskin vähenisi.