Työmarkkinoilta vaaditaan joustoa, ja samaa pitää vaatia nyt talouspolitiikalta

vuoden eduskuntavaaleihin on aikaa enää puolisen vuotta. Yksi tärkeimmistä tehtävistä puolueiden vaalivalmisteluissa on talouspoliittisen linjan hahmottelu.Puolueiden ja ehdokkaiden pitäisi kertoa äänestäjille, miten Suomen taloutta pitäisi kehittää seuraavalla vaalikaudella.Saattaa olla, että tällä kertaa puoli vuotta on todella pitkä aika ja ohjelmia tähdätään maaliin, joka liikkuu enemmän kuin mitä tähtääjät osaavat kuvitellakaan.ovat viime kuukaudet iloinneet siitä, että talous on kasvanut, julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen kutistunut ja työllisyysaste noussut.Tiedot pitävät paikkansa. Oppositio yrittää tarjota silti oikaisua: Suomi on mennyt ehkä hyvään suuntaan, mutta ilman hallituksen apua – Suomi nousee päävientialueiden kiihtyvän kasvun vuoksi. Ei ole tämäkään näkemys ihan väärä.Mutta yhteistä sekä oppositiolle että hallituspuolueille on se, että käsitys Suomen taloudesta on valoisa. Tämän oletuksen varassa voitaisiin siis varautua talouspolitiikkaan, jossa ei tarvitse enää jokaista euroa pihistellä ja uusia pysyviä menojakin voi kehitellä.Esimerkiksi sosiaalidemokraatit rakentelevat mittavaa ja monivuotista investointiohjelmaa, jossa miljardit vilisevät eikä uusi velka pelota. Jos Sdp päätyy päähallituspuolueeksi, investointiohjelmasta tullee hallitusohjelman kynnyskysymys: hallitukseen ei ole asiaa, jos demareiden hahmottelemat isot investoinnit eivät maistu.Jos ihan tuoreimpia talousmittauksia tutkii, ainakin pessimisti päätyy sellaiseen lopputulokseen, että juuri nyt Suomi elää suhdannekäänteessä. Taloutta kannatellut mukava myötätuuli alkaa tyyntyä ja noususuhdanne päättyy.Teollisuuden suhdanneoletukset ovat muuttuneet aiempaa synkemmiksi ja kuluttajien luottamus on heikentynyt.Pörssikurssit laskivat lokakuussa jyrkästi, ja työllisyysasteen trendi ei syyskuussa enää kohonnutkaan elokuusta. Pörssiyritykset ovat esitelleet kolmannen vuosineljänneksen tuloksiaan, ja aika moni jäi odotuksista. Näkymät ovat muuttuneet aiempaa sumeammiksi. Satamissa on loppusyksyllä ollut yhtäkkiä hiljaisempaa.kuuluu kummia. Kiinan kasvu hidastuu ja kauppasodat lietsovat epävarmuutta. Britannia ajautuu kohti kovaa EU-eroa, euroalueen kasvu hidastui syksyllä, ja Saksan hallitus on jo rampa ankka.Suomen tärkeimmässä vientimaassa, Saksassa teollisuuden odotukset muuttuivat synkemmiksi lokakuussa.Italian hallitus teki ylivelkaantuneelle Italialle budjetin, joka ajaa maata syvemmälle vajeisiin ja velkoihin. Komissio joutunee määräämään maalle lähiaikoina isot sakot, jotka todennäköisesti heilauttavat Italian korot jyrkkään nousuun.Ennen ensi huhtikuun eduskuntavaaleja euroalueella voi olla Italian nostattama myrsky ja maan pelastamiseen haetaan rahaa. Suomen nykyinen noususuhdanne voi olla tuolloin muuttunut jo laskusuhdanteeksi.käänteiden ajankohtaa on mahdotonta etukäteen tarkasti määrittää. Siksi talouspolitiikka tähtää aina liikkuvaan maaliin. Mutta tämän ja parin edellisen hallituksen ongelmista kannattaisi oppia jotain.Yksi opetus on, ettei hallitusohjelmaa ja -pohjaa pidä rakentaa sellaiseksi, että kirjaintakaan hallitusohjelmassa ei uskalleta muuttaa kesken hallituskautta hallituksen hajoamisen pelossa.Suomen taloudelta ja työmarkkinoilta odotetaan aina lisää joustavuutta, mutta samaa pitää odottaa seuraavan hallituksen talouspolitiikaltakin. Vaalikampanjoissa äänestäjille pitäisi nyt myydä talouspolitiikkaa, joka kykenee äkkikäännöksiin, jos taloustilanne niitä lähivuosina vaatii. Kyky kääntää takkia on aliarvostettu taito.