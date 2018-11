Pääkirjoitus

Pääkaupunkiseudun liikenne siirtyy raiteille varsinkin kaupunkien rajojen yli ja poikittaisliikenteessä

Espoo

on pettynyt siihen, että Kehä II:n jatko-osaa Turuntieltä Vihdin­tien kautta Hämeenlinnan­väylälle ei näillä näkymin rakennetakaan. Kehätielle ei ole varausta maakuntakaavan luonnoksessa eikä ensi vuoden maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa mal-sopimuksessa.Helsinki ja Vantaa katsovat asiaa eri ­näkökulmasta kuin Espoo eivätkä pidä kehätien rakentamista tarpeellisena. Yksi selitys näkemyserolle on, että toisin kuin Espoossa, kaupunkia on rakennettu Helsingissä ja Vantaalla jo pitkään joukkoliikenteen varaan.Pääkaupunkiseudun asukasmäärän kasvaessa nykyistä tahtia joukkoliikenteen on pakko siirtyä aiempaa enemmän raiteille. Tämä koskee erityisesti kaupungista toiseen ulottuvaa liikkumista ja varsinkin niin sanottua poikittaisliikennettä idän ja lännen välillä.Länsimetron ensimmäisen osan jälkeen seuraava suuri investointi on pikaraitiotie Raide-Jokeri, joka korvaa nykyisen bussi 550:n Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välillä. Raide-Jokerin rakentamisen on määrä alkaa ensi keväänä, ja liikenteen pitäisi alkaa 2020-luvun alussa.Länsimetron epäonnistuneiden kustannusarvioiden jälkeen Raide-Jokeri päätettiin toteuttaa niin sanotulla allianssimallilla, jossa urakoitsijat ovat mukana suunnittelussa alusta alkaen. Näin pyritään sitouttamaan kaikki osapuolet määrättyihin tavoitekustannuksiin.on kuitenkin käymässä. Espoon ja Helsingin valtuustojen vahvistama 275 miljoonan euron kustannusarvio on jo nyt paisunut noin sadalla miljoonalla eurolla. Lisäkustannuksia tulee muun muassa liikennejärjestelyistä rakennustöiden aikana. Rakentaminen valmiissa kaupunkiympäristössä on kallista, koska Raide-Jokeri tarvitsee oman väylänsä.Raideliikenteen investoinnit ovat aina kalliita, minkä vuoksi niistä kannattaa ottaa suurin mahdollinen hyöty irti. Poikittaisen autoliikenteen lisääminen samaan aikaan olisi tämän kanssa ristiriidassa.Sekä Länsimetron että Raide-Jokerin varsille tulee paljon uutta asutusta, mikä muuttaa kaupunkikuvaa ja yhdyskunta­rakennetta varsinkin Espoossa.