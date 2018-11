Pääkirjoitus

Hallitus voi tarkoittaa eri asioita sanojasta riippuen

Pääministeri

V aikka

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen.

Juha Sipilä (kesk) kiisti sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä (11.11.), että hallituksen sisäinen luottamus olisi rapautunut. ”Tämä oli minulle uutinen. Ei sellaista ole tapahtunut”, Sipilä sanoi.On mahdollista, että Sipilä mieltää hallituksen toisenlaiseksi kokoonpanoksi kuin kysymyksen esittänyt toimittaja.Pääministeri on erittäin kiireinen ihminen, ja hänen kontaktinsa muuhun hallitukseen painottuvat usein toisten hallituspuolueiden puheenjohtajiin: valtiovarainministeri Petteri Orpoon (kok) sekä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhoon (sin).Suunnilleen kaikki muu kulkee suodatettuna välikäsien kautta.On myös mahdollista – ehkä jopa ­todennäköistä –, että pääministeriä ei haluta vaivata kaikilla pikku murheilla.Sekin on täysin mahdollista, että hallituksen johtotroikan yhteistyössä ei ole näkyviä säröjä.Pahin yhteenotto nähtiin heti hallituksen alkutaipaleella, kun Sipilä uhkasi jättää hallituksensa eronpyynnön. Silloinkin kiistan aiheena oli sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus.Eduskuntaan akkreditoidut toimittajat näkevät asian hiukan toisesta kulmasta. He tapaavat sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden kansanedustajia pitkin työpäiväänsä.Kilpailevan hallituspuolueen motiiveja ehkä kyseenalaistetaan herkemmin tiedotusvälineiden edustajille kuin kilpailevalle hallituspuolueelle.puheenjohtajien kesken yhteishenki saattaa hyvinkin toimia, samaa ei välttämättä voi ­sanoa hallituspuolueiden rivi­edustajista.Olisi oikeastaan kummallista, jos päähallituspuolueet tulisivat erinomaisesti toimeen näin lähellä seuraavia edus­kuntavaaleja. Mitä lähemmäs vaalipäivä tulee, sitä enemmän hallituskumppanista kuoriutuu kilpailija.Sote- ja maakuntauudistusta on hierottu koko nykyhallituksen ajan. Uudistuksen jatkoon Sipilä kertoo suhtautuvansa levollisesti: ”Osaset on laadittu niin, että ne eivät toimi ilman toisiansa”, hän sanoi Ylellä.