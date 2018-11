Pääkirjoitus

Ruotsin porvariallianssi yrittää kiistää hajonneensa

porvaripuolueiden liittouma jakautui odotetusti kahtia keskiviikkona, kun valtiopäivät äänesti maltillisen kokoomuksen johtajan Ulf Kristerssonin nimittämisestä pääministeriksi. Ehdokkuus hylättiin selvin numeroin 195–154. Tappio puhemiehen esittämälle pääministeri­ehdokkaalle oli ensimmäinen sen jälkeen, kun valtiopäivät muutettiin yksi­­kamariseksi ja hallituksen muodostaminen puhemies­vetoiseksi 1970-luvun alussa.Seuraavaksi puhemies Andreas Nor­lénin pitää käydä taas neuvottelukierros puolueiden puheenjohtajien kanssa ja löytää jälleen pääministeriehdokas.Yksinkertaistetusti on kyse siitä, muodostetaanko Ruotsiin vähemmistöhallitus, joka tarvitsee valtiopäivien äänes­tyksissä toistuvasti tukea vaa’ankielenä olevilta maahanmuuttovastaisilta ruotsidemokraateilta, vai muodostetaanko maahan blokkirajan ylittävä hallitus, joka ei tarvitse sellaista tukea.Kysymyksenasettelu on kuitenkin liian yksinkertainen.Ruotsidemokraatit olivat vaa’ankielenä jo vuonna 2010, kun vallassa jatkoi porvarihallitus, ja vuonna 2014, kun valta siirtyi demareille.lausuttu periaate, jonka mukaan ruotsidemokraattien kanssa ei tehdä poliittista yhteistyötä, vahvistui entisestään kaikkien muiden puolueidenlinjana tämän vuoden vaalikampanjan aikana. Nyt mitataan, mitä se tarkoittaa, kun kumpikaan blokki ei ollut vaalien selvä voittaja.Konkreettisella tasolla Ruotsin äänestäjät todennäköisesti rankaisisivat porvaripuolueita yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa kannatuksen menetyksellä. Toisaalta äänestäjät rankaisisivat myös porvariallianssin hajottamisesta.Porvaripuolueista kokoomus ja kristillisdemokraatit valitsivat tukeutumisen ruotsidemokraatteihin pienempänä pahana ja arvioivat, että käytännön politiikasta pystyttäisiin sopimaan.Keskustan ja liberaalien mukaan ongelmia eivät kuitenkaan ole käytännön kysymykset vaan ruotsidemokraattien politiikassa edustamat arvot.Niin porvariallianssi jakautui kahtia, mutta se pyrkii kertomaan äänestäjille, että kyseessä on perheriita eikä avioero.