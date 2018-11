Pääkirjoitus

Lakimuutoksia ei pidä valmistella puutteellisin perusteluin ja liian kiireesti

Oikeusministeriö

on valmistellut kokoontumislain muutoksen, joka pidentäisi poliisille mielenosoituksista tehtävää ilmoitusaikaa kolmeen vuorokauteen nykyisestä kuudesta tunnista.Lakimuutoksen perusteluissa vedotaan siihen, että sosiaalisen median aika­kautena on mahdollista järjestää suu­riakin kokouksia tai mielenosoituksia nopeasti. Tällaiset kokoontumiset saavat myös nopeasti vastamielenosoituksia.Nykyistä kuuden tunnin ilmoitusaikaa pidetään esityksen perusteluissa liian lyhyenä, jotta poliisi pystyisi kaikissa tilanteissa asianmukaisesti turvaamaan kokoontumisvapauden käyttämistä. Poliisi voi joutua tekemään esimerkiksi liikennejärjestelyjä. Perusteluissa ei kuitenkaan mainita, onko poliisilla ollut ongelmia tällaisten tilanteiden hallinnassa.Kokoontumisvapaus on yksi keskeisistä perusoikeuksista. Siihen tehtävien muutosten perusteluksi ei voi riittää se, että tilanteet voivat olla poliisille hankalia.Kuuden tunnin aikaraja voi olla kansainvälisesti verrattuna lyhyt, mutta poliisin kiireet ovat huono syy hätäillä lakien säätämisessä. Perusoikeuksiin liittyvät kysymykset pitää valmistella huolellisesti. Myös lausuntokierrokselle pitäisi varata riittävästi aikaa.