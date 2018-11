Pääkirjoitus

Siniset tarvitsevat sopivan vastavoiman

Torstaina

Suomen politiikassa tehtiin historiaa: hallituspuolue siniset – viralliselta nimeltään Sininen tulevaisuus – juhli ensimmäistä syntymä­päiväänsä puoluerekisteriin merkittynä puolueena.Sinisen tulevaisuuden alkuvaiheet ovat yleisesti tiedossa. Dramaattisen alun jälkeen sinisten elo on ollut huomattavasti hiljaisempaa, jopa niin, että puolueella on ollut vaikeuksia näkyä julkisuudessa, ainakaan puolueena.Viisi ministeriä riittää kyllä takaamaan valtakunnallisen näkyvyyden, mutta puolueen profiili on tuntemattomampi.Alkuvaiheessa siniset otti päävastustajakseen perussuomalaisiin jääneet – ja päinvastoin. Sillä taktiikalla kummankaan puolueen kannatus ei ole päässyt turpoamaan. Viime eduskuntavaaleissa silloin vielä yhtenäinen perussuomalaiset sai 17,7 prosentin kannatuksen, nyt HS-gallup antaa perussuomalaisten ja sinisten yhteiskannatukseksi 9,9 prosenttia.Siniset on julistanut edustavansa keskiluokan verokapinaa. Sillä ei vielä paljon tee eroa esimerkiksi kokoomukseen. Luontevin vastapooli sinisille taitaisivat olla vihreät ja vasemmistoliitto. Ainakaan äänestäjäkunnissa ei ole päällekkäisyyttä, pikemminkin vastakkaisuutta. Sinisten periaateohjelma tekeekin vasemmistoon ja vihreisiin näkyvää pesäeroa.Viime aikoina sinisten puheenjohtaja Sampo Terho on keskittynyt haastamaan demareita. Taktisesti looginen veto, onhan Sdp kannatuskyselyiden ykkönen ja siksi luonteva vastustaja myös muille, muun muassa kokoomukselle.Jos sinisten olemuksen haluaa tiivistää pariin sanaan, puolue on porvarillinen ja konservatiivinen. Mutta erottuakseen muista puolue joutuu etsimään sopivan vastavoiman.tai muiden ryhmien haastaminen ei tosin ole heijastunut sinisten kannatukseen. Tuoreimman HS-gallupin mukaan siniset on yhä prosenttiliike, kannatusta 1,2 prosenttia.Sen sijaan demarien kannatus näyttäisi vain kasvavan, uusimmassa mittauksessa luku on 22,4 prosenttia.Vihreidenkin kannatus on vaihteeksi kasvussa. Tässä kyselyssä se on noussut 12 prosentista 12,5 prosenttiin.