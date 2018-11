Pääkirjoitus

Keskuspuisto on helsinkiläisille yhä tärkeämpi

Keskuspuisto

on keskellä Helsinkiä sijaitseva metsä. Se on hieno viheralue, jonka merkitys helsinkiläisille on viime vuosina noussut aivan uudelle tasolle.Keskuspuistoa koskevat suunnitelmat herättävät helposti vähintään pienen kansanliikkeen. Viimeksi näin kävi tällä viikolla, kun Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma vuosille 2018–2032 oli kaupunkiympäristölautakunnassa.Keskuspuistossa on lähes yhtä paljon luonnontilaisina pidettäviä alueita kuin ulkoilumetsää, jossa on otettava huo­mioon myös liikkujien turvallisuus. Keskuspuiston hoitosuunnitelmaa oli valmisteltu vuodesta 2015, mutta kaupunkiympäristölautakunta palautti sen valmisteluun. Myös Keskuspuisto-aktiivit olivat nousseet vastustamaan suunnitelmia.Apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr) mukaan suunnitelman pitää noudattaa paremmin kaupunkistrategiaa, joka tavoittelee luonnon monimuotoisuuden lisäämistä. ”Metsien hallittu hoitamattomuus” tarkoittaa lisää lahopuita.Metsänhoito on nyt siis Helsingissä aiempaa tarkemmassa poliittisessa ohjauksessa. Keskuspuistossa on syytä kuunnella myös entistä herkemmin kaupunkilaisten näkemyksiä.