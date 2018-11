Pääkirjoitus

Välivaalit olivat sittenkin vakava varoitus Trumpille

Yhdysvaltojen

välivaaleista on jo yli puolitoista viikkoa, mutta ääntenlaskentaa vasta lopetellaan.Tarkastuslaskennat ja yksityiskohtien selkiintyminen ovat muuttaneet arvioita kokonaistuloksesta hieman suosiollisemmiksi demokraateille ja epävarmemmiksi Donald Trumpille, joka tavoittelee toista presidenttikautta republikaanien ehdokkaana kahden vuoden kuluttua.Vaalien yksi erityispiirre oli se, että monet valinnat ratkesivat hyvin pienellä äänten erolla. Viimeisillä ääntenlaskennoilla oli merkitystä kilpailuissa paikoista liittovaltion kongressin senaatissa ja edustajainhuoneessa ja myös osavaltio­tasolla kuvernöörin viroista. Demokraatit hyötyivät eniten, kun suurten kaupunkien ja niiden lähiöiden ääniä ja viimeisiä postiääniä laskettiin loppuun.Kongressin edustajainhuoneessa enemmistö siirtyy demokraateille selvemmin luvuin kuin heti viime viikon tiistain äänestyksen jälkeen laskettiin. Senaatissa republikaanien enemmistö vahvistuu, mutta ehkä vain parilla paikalla jopa neljän asemesta. Senaatin tulos on demokraateille kohtalainen, kun valittavana ollut kolmasosa senaatin paikoista sattui koostumaan pääosin tukevasti konservatiivisten osavaltioiden edustajista.htä tärkeää kuin itse numerot on se, miten ne jakautuvat osavaltioiden ja eri väestöryhmien kesken. Demokraattien ote vahvistui kasvavissa kaupungeissa ja lähiöissä ­koulutetun väestön, naisten ja nuorten äänestäjien keskuudessa. Republikaanit ovat vahvoilla maaseutualueilla, joiden väestö kuitenkin taantuu.Trump yritti antaa republikaaneille ­vetoapua pelottelemalla äänestäjiä Meksikon kautta Yhdysvaltoja lähestyvillä siirtolaiskaravaaneilla. Tämä vetosi vain osaan hänen aiemmista äänestäjistään. Demokraatit saivat toivoa presidentin puolueen heikentyneestä asemasta osassa tärkeitä Keskilännen osavaltioita, mutta republikaanit pitivät lopulta asemansa Ohiossa ja Floridassa, joissa presidentinvaalit on usein aiemmin ratkaistu.Republikaanien ehdoton etu on se, että heidän presidenttiehdokkaansa on tiedossa. Seuraavaksi käynnistyy kilpailu demokraattien ehdokkuudesta.