Pääkirjoitus

Facebook ei valvo itseään

Korvat

punoittivat taas kerran Piilaaksossa torstaina, kun The New York Times julkaisi laajan kirjoituksen sosiaalisen median jättiläisyrityksen Facebookin hankkeista arvostelijoidensa mustamaalaamiseksi.Jo parin vuoden ajan Facebookin perustaja ja pääomistaja Mark Zuckerberg on torjunut syytöksiä, joiden mukaan Facebook ensin päästi Venäjän käyttämään Facebookia keinona vaikuttaa vuoden 2016 vaaleihin Yhdysvalloissa, sitten antoi venäläisten hyödyntää Facebookin valtavaa tietomäärää käyttäjistään ja lopulta toistuvasti pyrki olemaan kertomatta tapahtuneesta.Kymmeniin haastatteluihin perustuvan kirjoituksen mukaan Facebookin kakkosjohtaja Sheryl Sandberg ohjasi viime vuonna vastahyökkäystä, johon osallistui muun muassa poliittisten vastustajien lokaamiseen erikoistunut konsulttiyritys.Tapahtumat ovat yllättäviä vain, jos otaksuu uusien teknologiayhtiöiden toimivan erityisen eettisesti. Kyseessä ovat kuitenkin kansainväliset suuryritykset, joiden satojen miljardien markkina-arvo perustuu niiden hallussa olevaan valtavaan tietomäärään yksittäisistä ihmisistä.Sloganit, kuten Googlen aikoinaan kehittämä ”Älä ole paha”, kannattaa ymmärtää puhtaasti markkinointina.