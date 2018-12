Pääkirjoitus

pääministerin Theresa Mayn tuskien taival maan EU-eron toteuttamiseksi alkoi tällä viikolla näyttää epätoivoiselta. May joutui perumaan tiistaiksi sovitun parlamentin äänestyksen EU:n kanssa neuvotellusta erosopimuksesta, koska sopimus ei olisi mennyt parlamentissa läpi.Sen jälkeen pääministerin oma puolue konservatiivit äänesti siitä, voiko May jatkaa tehtävässään. Kolmasosa konservatiiviedustajista äänesti Mayta vastaan. Sitten May kävi muutamassa EU-maassa anelemassa vielä muutoksia sopimukseen. Matka päättyi Eurooppa-neuvoston kokoukseen Brysselissä torstaina.Pääministeri Juha Sipilä (kesk) totesi kokouksen jälkeen, ettei May tai kukaan muukaan taida tietää, mitä nyt pitäisi tehdä. Britannialta puuttuu selkeä näkemys siitä, mihin se brexitillä pyrkii.Brexit on jakanut sekä kansan että puolueet kahtia. Sekä konservatiivit että työväenpuolue ovat sisäisesti niin hajalla, ettei yhteistä näkemystä kansakunnan kokonaisedusta ole löytynyt. Britannia uhkaa ajautua ulos EU:sta ilman sopimusta.Karu totuus on se, että brexitissä Britannialla on enemmän hävittävää kuin voitettavaa. Sitä ei millään neuvotteluilla voi muuksi muuttaa.