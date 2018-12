Pääkirjoitus

Kiista teleyhtiö Huaweista on epäluottamuksen vyyhti

johto ei ole uskottavimmillaan, kun se yrittää torjua käsityksiä kätketystä vallastaan kiinalaisissa yrityksissä. Viime viikolla Kiina reagoi johtavan teletekniikkayrityksen Huawein talousjohtajan ja perustajan tyttären Meng Wanzhoun pidätykseen Kanadassa pidättämällä kaksi sattumanvaraisen oloisesti valittua Kanadan kansalaista Kiinassa.Samaan aikaan Huawein edustajat yrittivät vakuuttaa epäilijöille, että yritys on luotettava ja riippumaton Kiinan hallituksesta tietoverkkojen suurissa rakennushankkeissa.Mengin pidätyksestä Vancouverissa Kanadan länsirannikoilla joulukuun alussa alkanut vyyhti on nostanut pintaan Kiinan ja länsimaiden välillä pitkään vallinneita epäluuloja, jotka nyt korostuvat Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan tasolle yltävien kiistojen keskellä.Meng pidätettiin Yhdysvaltojen vaatimuksesta. Yhdysvallat vaatii häntä luovutettavaksi syytteillä, jotka tiettävästi koskevat ensisijaisesti pakotteiden vastaista yhdysvaltalaisvalmisteisten komponenttien myyntiä Iraniin.Kiinassa pidätys on nähty poliittisena tekona. Mengin pääsy ehdonalaiseen vapauteen ei ole laimentanut vastalauseita. Länsimaissa epäluottamus Huaweita kohtaan on samaan aikaan täsmentynyt.erustasolla kyse on siitä, että maailman johtavaksi alansa laitevalmistajaksi nousseen Huawein perustaja Ren Zhengfei oli 1980-luvulle asti Kiinan kansanarmeijan upseeri. Lisäksi listaamattoman yrityksen omistusjärjestelyt ovat vaikeaselkoisia.Kiinaa epäillään suurten yritysten käytöstä politiikkansa välineinä, teknologian ja aineettomien oikeuksien haalimisesta sekä Huawein kohdalla myös tietoaukkojen rakentamisesta tietoverkkoihin ja matkapuhelimiin.Lisäksi Huaweita arvostellaan tietoturvan kannalta epäluotettavista kehitysprosesseista. Yhtiö lupasi tällä viikolla korjata niitä Britanniassa parin miljardin ­euron arvosta pyrkiessään osallistumaan uusimman viidennen sukupolven eli 5g-matkapuhelinverkkojen rakentamiseen.Prosessikiistat voivat ratketa, mutta epäluottamus on niin syvää, ettei pelkkä koodirivien korjailu poista sitä.