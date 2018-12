Pääkirjoitus

Eduskunnassa on nyt koko viikko äänestyksiä, eikä laiskotteluun ole varaa joulutauon jälkeenkään

Tällä

viikolla eduskunnassa puhemiehen ja varapuhemiesten käyttämä nuija paukkuu tiheään.Vuoden viimeisen työviikon asialistalla on valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvio, nykyhallituksen viimeinen.Budjetti nuijitaan valmiiksi pääluokka kerrallaan. Sen käsittely vie koko viikon.Ensi vuoden budjetin menojen loppusumma on 55,5 miljardia euroa. On hyvä muistaa, että suhdanteen huipullakin talousarvioehdotus on yhä alijäämäinen: lisää velkaa otetaan 1,6 miljardia euroa.Oppositiosta kritisoitiin eduskunnan käytössä ollutta jakovaraa, jonka valtiovarainvaliokunnassa istuvat hallituspuolueiden edustajat jakoivat. Kun raha menee etupäässä maakuntiin, opposition edustajat samasta vaalipiiristä ovat syystäkin kateellisia.Perjantaina julkaistussa mietinnössään valtiovarainvaliokunta korosti, että toimia työllisyyden parantamiseksi on edelleen jatkettava.Sote- ja maakuntauudistus pitäisi myös saada valmiiksi. Viimeisten sote-lakien hyväksyminen jää ensi vuoden puolelle. Lakien käsittelyyn osallistuneita edustajia ei voi ainakaan moittia vähistä töistä.Perjantaina kansanedustajat nauttivat joulukahvit. Vaalivuoden kiireiden vuoksi joulutauko päättyy loppiaisen jälkeen.