Pääkirjoitus

Vaalivaikuttaminen pyrkii myös passivoimaan

Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin on käyty jo kahden vuoden ajan. Moni äänestäjä on hämmentynyt keskustelusta, koska ihmiset kokevat tehneensä ehdokas­valintansa ihan itse.Hämmennys on ymmärrettävää, koska vaalivaikuttaminen on yleensä epäsuoraa. Suorasta sekaantumisesta ääntenlaskentaan jäisi helpommin kiinni. Yhdysvalloissa Donald Trumpin kaltaisen protestiehdokkaan kannatukselle oli lisäksi kiistattomat yhteiskunnalliset syyt.Senaatin tiedusteluvaliokunnan saamat selvitykset antavat monipuolisen kuvan siitä, miten vaalivaikuttaminen toimii. Tavoite ei ole vain kampanjoida yhden ehdokkaan hyväksi vaan myös vähentää joidenkin ryhmien äänestysaktiivisuutta.Vaikuttaminen voi tapahtua levittämällä sosiaalisessa mediassa tai valeuutis­sivustoilla täysin perättömiä uutisia, mutta yhtä hyvin kyse voi olla todellisista uutisista, joiden herättämää tuohtumusta lietsotaan levittämällä juttua tekaistujen käyttäjätilien kautta tulikivenkatkuisilla kommenteilla höystettynä.Ulkopuolinen toimija voi olla tyytyväinen jo silloin, jos luottamus vaaleihin, poliittiseen järjestelmään tai instituutioihin horjuu. Tämä heikentää ajan mittaan koko yhteiskunnan toimintakykyä.järjestetään ensi vuonna useat vaalit. Eduskunta- ja eurovaalien lisäksi vuorossa voivat olla myös maakuntavaalit. Aika sekaantua vaaleihin olisi otollinen.Ulkopuolisen vaikuttamisen torjumisen ytimessä on tietysti itse vaalitoimituksen suojaaminen. Paperisiin äänestyslippuihin perustuva vaali on periaatteessa turvallisempi kuin sähköinen äänestys. Hyökkäys vaaleissa käytettävää sähköistä rekisteriä tai tuloslaskentaa kohtaan voisi silti aiheuttaa hämmennystä.Paljon todennäköisempää on kuitenkin julkisen keskustelun ja sosiaalisen median käyttö mielialan muokkaamiseen. Kohut, vääristelyt ja suorat valheet voivat saada kaikupohjaa kampanjan kiivaimmassa vaiheessa.Hyvä yleissivistys ja sen osana medialukutaito suojaavat asiattomalta vaikuttamiselta. Myös poliittisen keskustelun taitoa täytyy ylläpitää kampanjasta toiseen.