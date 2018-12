Pääkirjoitus

Myös pääkaupunkiseutu on kaivannut lunta

Tällä viikolla

pääkaupunki­seutukin sai lopulta lumipeitteen. Se on paikoin ohut ja lämpö­asteiden kuluttama, mutta jo tällä lumimäärällä valkoisen joulun määritelmä täyttyisi niukasti.Ennusteiden mukaan lisää lunta on kuitenkin tulossa, paikoin jopa runsaasti.Pessimisti näkee lumessa monia ongelmia. Liikkuminen tulee hankalammaksi, ja liukastumisten riski kasvaa. Runsaan lumentulon aikaan kaikki kadut ja väylät eivät voi olla ensimmäisinä kunnossa­pitovuorossa.Onneksi myös optimisteja on pääkaupunkiseudulla runsaasti. Keskellä pimeintä vuodenaikaa lumi tuo lupauksen valon määrän lisääntymisestä. Se myös avaa aivan uuden harrastuskauden.Leikki-ikäisten lisäksi innokkaimmin lunta ovat tainneet odottaa murtomaahiihdon harrastajat. Ensi alkuun moni joutuu tosin tyytymään lyhyisiin lumi­tykin avulla pohjustettuihin latuihin, mutta pian hiihtää voi myös luonnon­lumella, mikäli säät ovat suosiollisia.Vähälumiset talvet ovat opettaneet eteläisimmän Suomen asukkaita arvostamaan talviliikuntamahdollisuuksia. Kaupungit ovatkin huolehtineet kiitettävästi siitä, että hiihto onnistuu myös pääkaupunkiseudulla.