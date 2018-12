Pääkirjoitus

Orbán tarvitsee hiljaista kansaa, mutta nyt se huutaa

pääministeri Viktor Orbánin vallassa pitäneistä syistä on ollut se, että Unkarin oppositio on hajanainen ja heikko. Se kävi keväällä parlamenttivaaleihin teemoin, joissa yhteistä ja yhtenäistä oli vain Orbánin vastustaminen. Ja vastustamisen syissäkin oli eroja: osa poliittisista voimista piti Orbánia liian heikkona, osa liian autoritaarisena.Orbán sen sijaan tarjosi äänestäjille ­ulkoisia vihollisia: Euroopan unioni, suursijoittaja George Soros ja maahanmuuttajat uhkaavat Unkaria.Orbánin Fidesz voitti vaalit ja sai parlamenttiin vahvan enemmistöaseman, minkä jälkeen maan nykyinen hallinto on jatkanut matkaansa yhä etäämmälle oikeusvaltioperiaatteista. Sananvapaus, kansalaisjärjestöt ja oikeusjärjestelmän itsenäisyys ovat joutuneet ahtaalle.Budapestissa toiminut arvostettu Kansainvälinen yliopisto CEU ilmoitti lokakuussa muuttavansa Wieniin Unkarin hallitusta pakoon. Yliopisto on joutunut Orbánin hallinnon kanssa hakaukseen, koska yliopisto on Sorosin perustama ja se on saanut Sorosilta rahoitusta.Monet demokratiaa kuristavat ratkaisut menivät läpi ilman suurempaa vastarintaa. Unkarin talous on kasvanut ihan hyvää tahtia. Taloudellinen vakaus ja ostovoiman kasvu ovat pitäneet kansaa hiljaisena. Maailmalla diktaattoreille tai autoritaarisille johtajille hiljaisuus on arvokkaampaa kuin suuri kannatus.hiljaisuus murtui Unkarissa. Unkarin talous ja työmarkkinat tarvitsevat kyllä tehostamista, mutta Orbánin hallinto turvautui hyvin kömpelöön ”kiky-ratkaisuun”. Uusi laki sallii yritysten teettää enemmän ylitöitä ja tekee mahdolliseksi lykätä ylityökorvausten maksua.Unkarin levottomuudet ovat erilaisia kuin Ranskan keltaliivien protestit. Ranskassa vaaditaan parannuksia jokapäiväiseen elämään, Unkarissa demokratiaa.Molempia nostattaa yleinen tyytymättömyys päättäjiin, mutta protestien ympäristö on erilainen. Ranskan hallinto voi joustaa, keskustella ja taipua. Orbánin hallinto on kovaa, se katkeaa helpommin – liberaali demokratia on pitkäikäisempi kuin illiberaali. Ja vihdoin Orbánin hallintoa taivuttaa oppositio yhteistuumin.