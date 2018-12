Pääkirjoitus

Yliopisto kertoo nimellään, mihin suuntaan se haluaa edetä

yliopistot ja korkeakoulut ovat olleet jo vuosia aikamoisessa myllerryksessä. On kuitenkin yleinen oletus, että muutokset jatkuvat myös lähivuosina.Yksi merkittävä askel otetaan vuodenvaihteessa, kun Tampereen yliopisto ja teknillinen yliopisto fuusioituvat. Samaan yhteisöön tulee myös ammatti­korkeakoulu. Koolla mitattuna kokonaisuus nousee hopeasijalle Suomessa.Yhdessä vaiheessa nimivaihtoehtona oli myös Tampereen uusi yliopisto, mutta pian taustavoimat havahtuivat huomaamaan, että uutuuden erityiseen korostamiseen ei ole tarvetta, vaan luontevin vaihtoehto – Tampereen yliopisto – taipuu viestimään myös muutoksesta.Sen sijaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto varautuu tulevaan vaihtamalla nimeään. Tällä viikolla eduskunnan hyväksymä yliopistolain muutos vahvisti nimen muotoon Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.Nimenmuutoksen takaa voi tulkita useita tavoitteita. Yliopisto haluaa varmistaa, että sillä on useampia puolestapuhujia mahdollisissa järjestelyissä. Ja Lahti haluaa vahvistaa mieli­kuvaa siitä, että se on myös yliopistokaupunki.Samoja tavoitteita on myös muilla yli­opistoilla ja kaupungeilla.