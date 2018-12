Pääkirjoitus

Donald Trumpin uusi linja Syyriassa enteilee henkilövaihdoksia

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

U usi

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on ilmeisesti vetämässä joukkonsa Syyriasta nopealla aikataululla. Tällaisen kuvan suurvallan toiminnasta saa, jos yhdistää sikäläisten uutis­välineiden keräämät tiedot presidentti Donald Trumpin twiittien tulkintaan.Uusin käänne yllätti monet, sillä koko syksyn ajan presidentin hallinto on vakuuttanut, että maan läsnäolo Syyriassa jatkuu, koska äärijärjestö Isis on yhä uhka ja maahan tarvitaan kestävä poliittinen ratkaisu.Tiedot presidentin mielen muuttumisesta ovat kuitenkin uskottavia, koska nyt hän on jälleen samalla kannalla kuin vaalikampanjansa aikana, jolloin hän lupasi tuoda joukot kotiin Syyriasta.Eikä juuri tässä asiassa ero edeltäjään eli presidentti Barack Obamaan ole niin suuri kuin monissa muissa kysymyksissä. Obama oli hyvin haluton lähettämään amerikkalaisjoukkoja Syyriaan. Yhdysvaltojen piti mieluummin toimia paikallisten kumppanien kautta.Yhdysvalloilla on Syyriassa joukkoja noin 2 000 sotilaan verran. Se on vähän verrattuna esimerkiksi Irakiin ja Afganistaniin, joissa kummassakin joukkojen määrä kävi yli sadassatuhannessa.Läsnäololla on kuitenkin ollut merkitystä Syyrian monimutkaisessa tilanteessa. Joukkojen vetäminen ei ainakaan vähennä painetta Isisiä kohtaan, mutta ­Bashar al-Assadin hallinnolle ja sen tukijoille Venäjälle ja Iranille Trumpin uusin linja antaa lisää tilaa.Lähi-idän kokonaistilanne ei kuitenkaan ole enää samalla tavalla Yhdysvaltojen ulkopolitiikan keskiössä kuin lukuisten aiempien presidenttien aikaan.linja Syyriassa ja sen ilmeisen valmistelematon julkitulo kertovat paljon myös Trumpin ja hänen lähipiirinsä suhteista.On hyvin tiedossa, että puolustusministeri James Mattis on vastustanut vetäytymistä. Turvallisuusneuvonantaja John Bolton taas sanoi vielä syksyllä, että Yhdysvallat ei voi poistua Syyriasta ainakaan ennen Iranin joukkoja.Trump on vaihtanut hallintonsa avainhenkilöitä nopeaan tahtiin. Viime aikoina linjaerot presidentin ja hänen lähipiirinsä välillä ovat korostuneet. Se enteilee vaihdoksia lähellä vallan ydintä.