Hoivatyötä pitää valvoa, jotta ostettu palvelu vastaa sitä, mitä on tilattu

ovat aloja, joissa työntekijöitä ei voi korvata koneilla. Työn laatu näissä tehtävissä on kiinni työntekijöiden jaksamisesta. Jaksamisen puutteesta on viime vuosina kuultu toistuvasti huolestuttavia uutisia.Viimeksi Helsingin Haartmanin päivystyksen työntekijät ovat tuoneet julkisuuteen väsymisensä, joka on seurausta liian pienestä henkilöstömäärästä.Lähihoitajien ammattiliitto Super taas on vuosien mittaan useasti välittänyt tietoa jäsentensä uupumisesta, koska vanhuspalveluissa on monin paikoin liian vähän työntekijöitä. Nyt Super on lähettänyt avoimen kirjeen kuntien tarkastuslautakunnille siitä, että kunnat laiminlyövät ulkoistettujen palvelujen valvonnan.Super sai viime vuonna 30 000 yhteydenottoa jäseniltään liian pienistä resursseista vanhusten hoidossa tai varhaiskasvatuksessa. Yhteydenottojen määrä on tänä vuonna kasvanut 17 prosenttia. 70 prosenttia yhteydenotoista koski yksityisiä palveluntuottajia.Suomalaiset arvostavat verorahoilla kustannettuja palveluja. Niiden hyvä laatu nojaa pitkälti henkilöstön jaksamiseen ja osaamiseen. Kuntien pitää myös huolehtia siitä, että ostettu palvelu vastaa sisällöltään sitä, mitä on tilattu.