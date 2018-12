Pääkirjoitus

Kauppojen aukiolon sääntely ei enää palaa

Kun joulun

valmistelut ovat kiivaimmillaan, on tärkeää tietää, milloin kaupat ovat auki. Yleispätevää vastausta siihen ei ole, vaan tiedot kannattaa tarkistaa jokaisen kaupan kohdalla erikseen.Vielä kolme vuotta sitten lakikirjasta pystyi lukemaan, milloin kaupat eivät ­ainakaan olleet auki. Aukioloaikoja säännellyt liikeaikalaki kumottiin vuoden 2016 alusta.Tosin vanhan sääntelyn aikana myönnettiin myös poikkeuslupia, koska Suomessa oli runsaasti turisteja juuri silloin, kun laki määräsi pitämään kauppojen ovet kiinni. Aluehallintovirastojen linjat vaihtelivat, joten Itä- ja Kaakkois-Suomessa lupa koski kokonaisia maakuntia mutta esimerkiksi Jyväskylässä katujen tarkkuudella rajattua aluetta keskustassa.Aukiolosääntöjen väljentäminen on ­aina ollut kuuma poliittinen peruna, ja myös liikeaikalain kumoaminen sai osakseen runsaasti arvostelua. Silti sääntelyn palauttamisesta ei ole tulossa teemaa seuraaviin eduskuntavaaleihin.Suomalaiset ovat nopeasti tottuneet ajatukseen, että kysyntä vaikuttaa auki­oloon. Lait ja työehtosopimukset taas suojaavat työntekijöitä.Sekin on opittu, että kauppaan ei ole pakko mennä, vaikka se olisi auki, eikä asiointia tarvitse kieltää muilta, vaikka itsellä ei olisi tarvetta mennä ostoksille.Juhlapyhien rauhoittaminen perustuu enemmän ihmisten omaan valintaan kuin lainsäätäjien määräämiin rajoihin.ukiolon vapauttaminen on kuitenkin lisännyt voimia, jotka myllertävät kaupan rakennetta. Nyt kysyntä pääsee vaikuttamaan suoremmin, kun kaikki kaupat lähtevät lain näkökulmasta samalta viivalta.Liikenneasemat eivät enää hyödy pykäläviidakosta. Hypermarketit taas ovat ryhtyneet kokeilemaan, tuleeko öisestä aukiolosta enemmän tuloja kuin kuluja.Osa kauppiaista pyrkii parantamaan asemiaan erikoistumalla ja korostamalla palvelua. Osa taas yrittää lukea ajan merkkejä ja pohtii, pitäisikö nyt lisätä panostuksia vai tinkiä kuluista.Aukioloajat ovat kuitenkin vain yksi muutosvoima. Verkkokauppa ja kauppakeskusten koveneva kisa pitävät huolen murroksen jatkumisesta.