Teippi kännykän kameran päällä on yksi keino vähentää lasten riskejä nettimaailmassa

laitteet ja internet ovat jo keskeinen osa lähes jokaisen arkielämää. Laitteita käyttävät myös lapset. Yhä nuoremmille lapsille ostetaan myös älypuhelimia, joissa on nettiyhteys.Pelastakaa lapset ry ja keskusrikos­poliisi muistuttavat vanhempia siitä, että lapsilla ei voi olla ymmärrystä verkossa piilevistä vaaroista.Netin kautta lapsiin kohdistuva sek­suaalirikollisuus on valitettavan yleistä, ja se voi olla hyvin rajua. Monet vanhemmat havahtuvat asiaan liian myöhään.Kännykällä otettuja kuvia on helppoa ja hauskaa jakaa kavereiden kesken. Ilman aikuisen opastusta lapsi voi hyvin helposti päätyä jakamaan kuviaan koko maailmalle.Lapsi voi vahingossa antaa sovellukselle luvan kuvata häntä web-kameran kautta. Häpeä voi estää lasta kertomasta ­vanhemmille, jos vahinko on jo tapah­tunut.Pelastakaa lapset ry vertaa osuvasti nettiosaamista liikennekasvatukseen. Harva vanhempi päästää lastaan yksin liikenteeseen ilman neuvoja ja opastusta.Nettimaailmaan opastaminen ja sen vaaroista keskustelu on syytä aloittaa mahdollisimman varhain. Kännykän web-kameran voi myös peittää teipillä.