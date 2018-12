Pääkirjoitus

Kriisien varjossa monen hyvinvointi parani

Suomalaiset

tuntevat monien muiden maiden asukkaita paremmin maailmankartan. Pienen pohjoisen maan ihmiset tunnistavat maanosat ja tietävät varsin hyvin, mitkä maat ovat suuria ja mitkä pieniä. Viiden miljoonan ja seitsemän miljardin välinen mittakaavaero on hyvin hallussa.Kuva muusta maailmasta on usein kuitenkin varsin synkkä. Moni maa ylittää uutiskynnyksen helpommin kriisien ja luonnononnettomuuksien takia. Tasainen arki ei kuulu yhtä hyvin kauas.Siksi on hyvä muistaa, että hyvin monelle ihmiselle tasainen arki tarkoittaa tasaisesti paranevaa arkea.Hyvä esimerkki on äärimmäisen köyhyyden väheneminen. Maailmanpankin määritelmän mukaan äärimmäinen köyhyys tarkoittaa, että joutuu elämään rahamäärällä, joka vastaa alle kahta euroa päivässä. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä kasvoi 1800-luvulta 1970-luvulle asti. Silloin tähän joukkoon kuului noin kaksi miljardia ihmistä.Sen jälkeen määrä alkoi vähetä. Ja kun maailman väkiluku on jatkanut kas­vuaan, köyhimpien joukkoon kuuluvien suhteellinen osuus on laskenut vielä nopeammin.Nykyään äärimmäisessä köyhyydessä eläviä on noin 700 miljoonaa. Se on yhä suuri luku, mutta onneksi laskussa.yös lasten hyvinvointi kehittyy koko ajan parempaan suuntaan. Lapsikuolleisuus vähenee ja vakavien tautien uhka on aiempaa pienempi rokotusten ja paremman terveydenhuollon ansiosta.Ajatus siitä, että lapset ovat työvoimaa, on väistynyt. Entistä useampi lapsi pääsee kouluun ja pystyy rakentamaan itselleen parempaa tulevaisuutta.Lukutaidottomien osuus on vähentynyt merkittävästi. Erityisen tärkeää on, että tyttöjen lukutaito on kohentunut, koska se tekee heistä kykenevämpiä pitämään kiinni oikeuksistaan.Edes uutiset kriisipesäkkeistä eivät ole kaikki synkkiä. Monia konflikteja pyritään ratkaisemaan korkealla tasolla neuvottelupöydissä, mutta rauhan rakentamisessa tärkeää on myös ruohonjuuri­tasolla tehtävä työ. Sekin onnistuu paremmin, kun ihmiset uskaltavat ajatella, että huominen voi olla parempi.