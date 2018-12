Pääkirjoitus

Tuloerot kasvoivat ja eivät kasvaneet – valitse totuutesi

Eduskuntavaalit

ovat lähellä. Puolueet hakevat teemoja, jotka iskisivät. Perusjako menee siten, että hallituspuo­lueet kehuvat saavutuksiaan ja oppositio löytää niistä vikoja.Hallituspuolueilla on varaa kehuun. Talous on kasvanut, työttömyys vähentynyt ja työllisyystavoite on saavutettu. Saavutukset voi haastaa väitteillä, joiden mukaan se oli maailmantalouden veto ­eikä Suomen hallitus, joka loi kasvun.Kun hallituspuolueiden tekoja ja lupauksia vertailee, vertailijan on oltava tarkkana. Mutta sama pätee myös oppositiopuolueisiin – ei niidenkään väitteisiin ole syytä suhtautua sallivammin. Katteettomat puheet ovat katteettomia, tulivatpa ne sitten opposition tai hallituspuolueen riveistä.Vasemmistoa lähellä ovat tuloerot. Oletettavasti hallitus haastetaan väitteellä, että se olisi kasvattanut tuloeroja: rikastuttanut rikkaita ja köyhdyttänyt köyhiä. Syytöksen paikkansapitävyys riippuu siitä, mitä tuloeroilla halutaan tarkoittaa.Tuloeroja voi pohtia palkansaajien palkkakehitystä katsomalla. Tai tulkitsemalla numeroita kansantalouden tasolla siten, että mukana ovat kaikki ja myös tulonsiirrot. Tarkastelun voi tehdä staattisesti tai dynaamisesti – katsoen poliittisten päätösten hetkellistä saldoa tai seuraamalla kehitystä pitkällä aikavälillä.os seurataan vain rahatuloja, ääripäiden välinen ero on tosiaan kasvanut – mutta selitys saattaa olla talouskasvussa eikä hallituksessa. Pienituloisten kotitalouksien osuus kasvoi vuonna 2017, mutta niitä oli vähemmän kuin parin edellisen hallituksen aikana.Kun tuloeroja mittaa kansantalouden tasolla, huomaa, että tuloerojen kasvu on ollut vähäistä: säästöt ovat osuneet köyhimpiin, mutta työllisyys on kasvanut, mikä on ajan myötä kompensoinut muutosta.Olennaista olisi löytää ne ryhmät, jotka ihan todistetusti ovat vaikeuksissa ja kaipaavat apua. Sellaisia eivät ole kaikki eläkeläiset vaan esimerkiksi takuueläkkeen varassa elävät. Ikävä kyllä ääniä saa eniten haalimalla huolen kohteeksi mahdollisimman suuria ryhmiä, jolloin pienet ja aidosti vaikeuksissa olevat ryhmät jäävät huomiotta.