Pääkirjoitus

Japani hylkäsi yhteistyön valaiden suojelussa

ilmoitus aloittaa kaupallinen valaanpyynti ensi vuoden heinäkuussa omilla aluevesillään ei tullut yllätyksenä. Maa on jo kauan vaatinut Kansainvälistä valaanpyynti­komissiota (IWC) sallimaan kaupallisen pyynnin rajoitetuilla kiintiöillä. Kun se ei saanut haluamaansa, se päätti erota järjestöstä.Kun IWC:n jäsenmaat sopivat valaanpyyntikiellosta 1986, päätöstä pidettiin varsin yleisesti väliaikaisena. Kattavaan pyyntikieltoon päädyttiin, koska useat valaskannat olivat ajautuneet lähelle sukupuuttoa 1970-luvulla. Nyt pyyntikielto on ollut voimassa jo yli 30 vuotta, mutta kieltoa on myös kierretty monin tavoin.Norja ja Islanti eivät ole noudattaneet sopimusta vaan ovat jatkaneet valaiden pyyntiä. Ne pyytävät muun muassa joitakin satoja lahtivalaita vuodessa kaupalliseen tarkoitukseen.Sopimus on myös sallinut perinteisen, pienimuotoisen valaanpyynnin muun muassa Grönlannissa ja Alaskassa osana paikallista kulttuuria.Valaita on myös voinut pyytää tieteellisiin tarkoituksiin, mitä Japani on käyttänyt hyväkseen koko ajan ja saanut paljon arvostelua osakseen. Japani on pyytänyt enimmillään jopa 1 200 lahtivalasta vuodessa Eteläisellä jäämerellä. Lihat ovat yleensä päätyneet myyntiin.Japanin toimintaa on arvostellut erityisesti Australia, joka vei asian myös Kansainväliseen tuomioistuimeen vuonna 2014. Viime vuosina Japani on jatkanut ”tieteellistä pyyntiä” mutta rajoittanut määrän 300–400 valaaseen vuodessa.Vaikka valaskannat ovat elpyneet, suojelulle on yhä tarvetta. Pyynnin lisäksi elinympäristön pilaantuminen, meriliikenne, kalastusverkot sekä öljy- ja kaasuporaukset heikentävät valaiden elinoloja. Myös merien lämpeneminen ilmastonmuutoksen takia on uhka valaille.apanin ratkaisu on ennen kaikkea ­takaisku kansainväliselle yhteistyölle valaiden suojelussa. Valaan lihaa syövät enää harvat japanilaiset, mutta ­aihe on poliittisesti herkkä.Valaiden suojelun näkökulmasta merkittävää on se, jos hyvin kiistanalainen pyynti Eteläisellä jäämerellä loppuu. Jos Japani pyytää jatkossakin 300–400 valasta vuodessa, näkyvin muutos koskee silloin lähinnä pyyntialuetta.