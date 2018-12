Pääkirjoitus

Paavo Väyrynen sai poikkeuksellisen joululahjan

Paavo Väyrynen sai tänä vuonna poikkeuksellisen joululahjan. Hänen uusi puo­lueensa, Seitsemän tähden liike, hyväksyttiin puoluerekisteriin juuri joulun alla, viimeisenä virastojen aukiolopäivänä perjantaina.Seitsemän tähden liike on Väyrysen henkilöhistoriassa jo kolmas puolue. Varsinaisen poliittisen uransa hän on tehnyt keskustan kansanedustajana, ministerinä, puheenjohtajana ja europarlamentaarikkona.Kun sukset keskustan nykyjohdon kanssa menivät lopullisesti ristiin, Väyrynen perusti Kansalaispuolueen. Pian riidat katkaisivat senkin tien, jolloin Väyrynen alkoi kerätä nimiä Seitsemän tähden liikkeelle. Myös Kansalaispuolue on yhä puoluerekisterissä.Keskustasta Väyrynen erosi vasta viime keväänä. Siihen asti hän piti keskustaa jännityksessä, kun hän aikoi haastaa Juha Sipilän puheenjohtajakisaan.Lukuisat keskustakonkarit aikovat jättää kevään vaaleissa eduskunnan, mutta ei entinen keskustakonkari Väyrynen. Hän pyrkii jälleen eduskuntaan.Eduskuntavaaleissa Väyrynen tavoittelee puolueelleen yhtä edustajaa jokaisesta Manner-Suomen vaalipiiristä. Tavoite on Väyrysen tyyliin kunnianhimoinen.