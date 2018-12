Pääkirjoitus

Ilmastopolitiikka nousi tänä vuonna uudella tavalla esiin

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen.

päättyvän vuoden merkittävimmistä puheenaiheista on ollut ilmastonmuutos. Kuuman ja kuivan kesän jälkeen syksyllä julkaistu Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti nosti aiheen aiempaa vakavammin esiin. Helsingissäkin on marssittu ilmastotekojen puolesta.Pääministeri Juha Sipilän (kesk) joh­dolla eduskuntapuolueet ovat käsitelleet ­asiaa myös erillisissä kokouksissa. Alkava vuosi ja tulevat eduskuntavaalit näyttävät, mitä siitä jää tällä kertaa käteen.IPCC:n raportin keskeisin viesti oli se, että maapallon lämpötila on jo noussut noin yhdellä asteella verrattuna esiteolliseen aikaan. Jos lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoliväliin mennessä. Tästä seuraa merkittäviä riskejä sekä ihmiselle että luonnolle.Tarvitaan siis nopeita toimia nettopäästöjen vähentämiseksi. Se tarkoittaa ilmakehään päästettävän hiilidioksidimäärän vähentämistä ja toimia hiili­dioksidin tehokkaammaksi sitomiseksi maaperään, metsiin ja meriin.Fossiilisista polttoaineista luopuminen tai edes niiden käytön vähentäminen tarkoittaa myös kipeitä ratkaisuja.Luopumisen tuskaa voi lievittää vain teknologian nopeampi kehitys, jota taas voidaan vauhdittaa rahalla. Korvaavan teknologian kuten aurinko- tai tuulivoiman kehitys määräävät osaltaan muutoksen tahdin.ksittäisten ihmisten kulutustottumuksilla varsinkin teollistuneissa maissa on ratkaiseva merkitys. Kulutusvalinnat vaikuttavat päästöihin, mutta ennen kaikkea niillä on merkittävä ohjaava vaikutus siihen, mitä tuotetaan.Mitä suuremmat ihmisjoukot pitävät ­ilmastonmuutoksen torjuntaa tärkeänä ja toimivat sen mukaisesti, sitä enemmän myös yritykset ottavat sen huomioon.Alkavana vuonna suomalaisilla on mahdollisuus kiinnittää poliittisten päättäjien huomio asiaan ainakin kaksissa eri vaaleissa. Eduskuntavaaleissa ja euro­vaaleissa ilmastonmuutoksella on väliä, jos äänestäjät niin haluavat.Äänestäjät ratkaisevat lopulta sen, millä keinoilla ja aikataululla ilmastonmuutosta Suomessa ja Euroopassa torjutaan.