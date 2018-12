Pääkirjoitus

Osaaminen ratkaisee, missä yritykset toimivat

Suomalaiset

ovat perinteisesti toivoneet, että yritykset Suomessa pysyisivät suomalaisessa omistuksessa.Globaalissa taloudessa toivetta on yhä vaikeampi toteuttaa. Yrityksiä ostetaan ja myydään. Yksi yrityskauppa tehtiin joulun alla: Amerikkalainen pelijätti Zynga osti suomalaisen Small Giant Gamesin.Ulkomainen omistajuus ei ole enää mörkö. Ulkomaiset yritykset työllistävät 17,5 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä. Osuus nousi hieman viime vuonna.Kun Oulun seutu koki valtavan iskun suomalaisen Nokian irtisanomisista, ulkomaiset yritykset tulivat jonossa pelastamaan aluetta. Niitä kiinnosti alueelle keskittynyt ja Nokian matkapuhelintoimintojen alasajosta vapautunut 4g- ja 5g-osaaminen.Small Giant Gameskin säilyy itsenäisenä ja jatkaa toimintaansa Helsingissä.Omistajuuden ulkomaisuutta tai kotimaisuutta tärkeämpää on se, että pidetään huolta osaamisesta ja koulutuksesta. Jos Suomessa on – kuten Oulussa oli – riittävästi osaavaa työvoimaa, ulkomaiset yritykset tulevat jäädäkseen.Sama toimii myös toiseen suuntaan. Jos osaamista ei ole, suomalaisetkin yritykset lähtevät pois.