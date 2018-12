Pääkirjoitus

Suomalaisten terveydestä löytyi myös hyviä uutisia

kertovat yleensä ikävistä tai vähintäänkin huolestuttavista asioista kuten onnettomuuksista, rikollisuudesta tai yhteiskunnallisista ongelmista. Niistä on hyvä saada tietoa, mutta samaan aikaan tapahtuu paljon uutisoinnin arvoisia hyviäkin asioita.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on listannut päättyvänä vuonna kertomiaan hyviä uutisia suomalaisten terveydestä. Uutisia on paljon, mikä on jo sinänsä hyvä uutinen.Pneumokokki on yleinen taudinaiheuttaja varsinkin lapsilla ja ikääntyneillä. Pikkulasten korvatulehdukset ovatkin vähentyneet merkittävästi sen jälkeen, kun pneumokokkirokotukset on otettu kansalliseen rokotusohjelmaan.Rokotusten ansiosta pikkulasten antibioottikuurit ovat vähentyneet 18 prosenttia ja korvien putkitukset 15 prosenttia. Myös vakavat pneumokokkitaudit kuten aivokalvontulehdus ja verenmyrkytys ovat vähentyneet pienillä lapsilla odotettua enemmän. Lasten rokottaminen on vähentänyt myös aikuisten sairaalahoitoon johtavia keuhkokuumeita.Väestön vanhetessa hyvä uutinen on se, että eläkeikäiset ovat keskimäärin parempikuntoisia kuin menneinä vuosikymmeninä. Finriski-tutkimuksessa kävi ilmi, että 80 vuotta täyttäneistä joka toinen pystyy nousemaan portaita vähintään yhden kerrosvälin ongelmitta.Vauvaperheistäkin enemmistö voi THL:n tutkimuksen mukaan hyvin. Perheet ovat enimmäkseen tyytyväisiä neuvolapalveluihin, mutta moni toivoo saavansa enemmän tukea muun muassa synnytyspelkoihin, parisuhteen hoitoon, omaan jaksamiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.yypin 2 diabetes on yksi nopeasti yleistyneistä kansansairauksista. Syynä tähän on väestön ikääntyminen, lihominen ja liikunnan väheneminen. Sairaus on myös yleisempi vähemmän koulutetuilla kuin korkeasti koulutetuilla suomalaisilla.Tutkimuksen mukaan koulutustaustalla ei kuitenkaan ole vaikutusta diabetesta sairastavien lisäsairauksien yleisyyteen. Tämä kertoo siitä, että diabeteksen hoito on Suomessa hyvin tasa-arvoista, kunhan potilaat ovat päässeet hoitoon.