Halla-ahokin sanoo kannakseen tulos tai ulos

puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi vaalitavoitteensa joulun alla Suomen Kuvalehden haastattelussa (SK 51–52) : ”Jos paikkalukumme ei kasva nykyisestä seitsemästätoista, en koe onnistuneeni.”Siinä tapauksessa Halla-aho on valmis jättämään paikkansa puheenjohtajana ensi kesän puoluekokouksessa.Halla-ahon puolittaista uhkausta voi tulkita monella tavalla. Yksi vaihtoehto on, että hän varautuu vaalitappioon. Toinen on kuitenkin se, että annettu lupaus toimii kehotuksena äänestää perussuomalaisia, muuten puheenjohtaja vaihtuu.Kannatuksen kasvattaminen ensi kevään vaaleissa saattaa olla mahdollisuuksien rajoissa. Riippuu siitä, mihin vertaa.Perussuomalaisten edellinen puheenjohtaja Timo Soini arveli blogissaan joulun alla, että Halla-aho vaihtuu joka tapauksessa Laura Huhtasaareen ensi kesänä. Soinin mielestä Halla-aho ei viihdy puheenjohtajan roolissa.Perussuomalaisten kannatus on toistaiseksi suuri arvoitus. Kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa puolue pääsi yllättämään kannatuskyselyiden tekijät.Virhekäsitys saattoi johtua siitä, että perussuomalaisten kannattajat eivät kertoneet kyselyissä todellista kantaansa. Samasta voi olla kyse nytkin.