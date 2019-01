Pääkirjoitus

Presidentti kehotti menestyneitä yhteiskuntia pohtimaan peruskysymyksiä

G

Uudenvuodenpuhe tai valtiollisen johtajan joulun aikaan pitämä katsaus päättyvään vuoteen kuuluu monen maan perinteeseen. Jos puhuja on kuninkaallinen, sisältö pysyy etäällä päivänpolitiikasta. Jos taas äänessä on poliittinen johtaja, aiheet voivat olla hyvinkin konkreettisia.Suomessa tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe sijoittuu näiden vaihtoehtojen väliin. Presidentin vaikutus hallituksen toimintaan on enimmäkseen pieni, mutta ulkopolitiikassa hän käyttää valtaa ja toimii myös itse. Siksi puheet ovat tällä vuosituhannella olleet yleensä yhdistelmä yleisen tason kannanottoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja ulkopoliittisten tapahtumien tarkempaa läpikäyntiä.Presidentti Sauli Niinistön tämänvuotinen puhe poikkesi hieman tästä linjasta. Puheen yleissävy oli vakava, se käsitteli suuria periaatteellisia kysymyksiä, eikä ulkopolitiikan ja muun politiikan rajaa piirretty veteen kuin ohimennen.Perusviesti oli, että suomalainen yhteiskunta ja eurooppalaiset yhteiskunnat ovat muuhun maailmaan verrattuna niin onnistuneita, että monien ydinkysymysten käsittely on unohtunut. Sana demokratia piti toistaa puheessa useita kertoja, mutta tänä vuonna puheessa maininnan saivat myös natsitunnukset. Se kertoo jotain tästä ajasta.ksi ajankuva on myös se, että vaikka Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kesäinen tapaaminen Helsingissä oli yksi Niinistön ja myös Suomen kohokohtia päättyneenä vuonna, presidenttien nimiä tai tapahtumaa ei suoraan mainittu puheessa.Niinistö toki muistutti, että Suomella on hyvät yhteydet Washingtoniin, Moskovaan ja Pekingiin, mutta tämäkin tuli esiin samassa yhteydessä, kun hän oli huolestunut Kiinan tavasta käyttää taloudellista mahtiaan, Venäjän sotilaallisesta varustautumisesta ja Yhdysvaltojen etääntymisestä yhteistyöstä. Ja kaiken sen lisäksi ydinaseet ovat tekemässä paluuta kansainvälisen politiikan arkeen, kun aserajoitussopimukset raukeavat.Jos aiemmin Suomen tavoitteena oli edistää yhteyksiä henkisesti ja ideologisesti kaukana toisistaan olevien suurvaltojen välille, nyt suurvaltojen edustamat ajattelutavat eivät ehkä olekaan enää toistensa vaihtoehtoja. Suomi haluaakin keskusteluyhteyksiensä avulla edistää omia globaaleja tavoitteitaan.lobaalit kysymykset ovat nykyisin osa jokaisen maan sisäpolitiikkaa. Ilmastonmuutos ja muuttoliikkeet – tapauksesta riippuen maastamuutto tai maahanmuutto – ovat tästä hyviä esimerkkejä.Niinistö on aiemminkin osallistunut maahanmuuttokeskusteluun, mutta nyt hän muotoili näkemyksensä vielä aiempaa kootummin muistaen sekä myönteiset puolet että ongelmat. Poliittisesta keskustelusta kertoo jotain, että se onnistuu silloin, kun päättäjällä voi ilmaista ajatuksensa useammalla kuin yhdellä virkkeellä.Myös ilmastonmuutoksen ja sen vastaisen työn ydinkysymys sai Niinistöltä hyvän kiteytyksen: ”Meidän on kyettävä uudestaan määrittelemään, mistä koostuu se hyvä, jota tavoittelemme.”Tähän määrittelyyn on sekä äänestäjillä että ehdolla olevilla poliitikoilla tänä vuonna oiva mahdollisuus, kun kansa pääsee valitsemaan päättäjät sekä Suomen eduskuntaan että Euroopan parlamenttiin. Elämme tärkeitä aikoja edustuksellisen demokratian uudistumisen kannalta.