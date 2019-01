Pääkirjoitus

Yhdessä sovitut kotiintuloajat lapsille ja nuorille vahvistavat turvallisuuden tunnetta

Islannissa

on onnistuttu parantamaan lasten ja nuorten hyvinvointia muun muassa asettamalla kaikille alle 16-vuotiaille kansalliset kotiintuloajat. Noin 340 000 asukkaan saarivaltiossa nuorison on mentävä kotiin iltaisin kello 22:een mennessä.Suomessakin yhteisiä kotiintuloaikoja on kokeiltu joissakin kunnissa. Viimeksi asiasta on päättänyt Laitilan kaupunki Varsinais-Suomessa. Laitilassa alakouluikäisille suositellaan arkisin kotiintuloajaksi klo 19.30 ja viikonloppuisin tuntia myöhemmin. Yläkoululaisilla aikaraja olisi arkisin klo 21 ja viikonloppuna klo 23.Suositukseen päädyttiin Laitilassa laajan kyselyn perusteella. Myös nuoret itse ovat olleet huolissaan riittävästä unen määrästä. Monet vanhemmat kokevat, että kotiintuloajoista on helpompi pitää kiinni, kun kaikilla on samat säännöt.Kellonaikojen vahtiminen voi tuntua pieneltä asialta, mutta lasten kasvatuksessa yksinkertaiset ja selkeät toimintamallit vahvistavat turvallisuuden tunnetta. Islannissakin kotiintuloaika oli vain yksi osa toimia, joilla tuettiin perheitä.Kasvatuksessa tarvitaan myös ydinperhettä laajempaa yhteisöä, joka välittää lapsista ja nuorista. Yhteiset kotiintuloajat toteuttavat siten periaatetta, jonka mukaan koko kylä kasvattaa.