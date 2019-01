Pääkirjoitus

Myrskyn jälkeen tulee lasku sekä tuhoista että verkkojen parantamisesta

Suomea

ovat tämän vuoden alussa riepotelleet voimakkaat, paikoin jopa ennätykselliset myrskyt. Luonnonvoimat ovat katkoneet sähköjä ja haitanneet liikennettä.Jouluna 2011 tuhoja teki Tapani-myrsky, joka aiheutti merkittävää taloudellista vahinkoa. Seuraukset olivat myös poliittisia. Vuonna 2013 voimaan tulleeseen sähkömarkkinalakiin säädettiin verkkoyhtiöille aiempaa voimakkaammat toimitusvarmuustavoitteet.Yhtiöt joutuivat tekemään suuria investointeja, joiden kattamiseen ne saivat nostaa siirtohintojaan. Koska sähkönsiirto on alueellinen monopoli, hinnalle määriteltiin laskennallinen katto. Pahaksi onneksi katto jäi korkealle varsinkin ­verrattuna olemattomiin markkinakorkoihin.Houkutus nostaa investointien perusteella hintoja ja samalla kerätä velkavipua käyttäen huomattavia tuottoja kasvoi suureksi. Se on nähty kuluneina vuosina.Tämänkertainenkin myrsky herättää vaatimuksia varmemmasta sähkönjakelusta. Jos sääntöjä jälleen muutetaan, ­pykälät kannattaa suunnitella huolella.Toimintavarmuus ja kohtuullinen siirtohinta on vaikeaa yhdistää, mutta sitä on pakko yrittää. Samalla voi ottaa opiksi aiemmista kokemuksista.