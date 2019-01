Pääkirjoitus

Lux Helsinki tuo valoa talviseen pääkaupunkiin

Suomen

pääkaupungin pohjoisesta sijainnista on ainakin sellainen hyvä seuraus, että se tarjoaa erinomaiset edellytykset talvisen valofestivaalin järjestämiseen.Lux Helsinki on aikaisempina vuosina saanut suuren suosion helsinkiläisten ja kaupungissa vierailevien keskuudessa. Tällä kertaa festivaalin reitti kulkee Kansalaistorin ja Etu-Töölön seuduilla.Matkan varrelle osuu uuden keskustakirjasto Oodin lisäksi myös useita mu­seoita. Suomalaiset ovat viime aikoina tottuneet jonottamaan kulttuurilaitoksiin, joten jonottaminen myös Lux Helsingissä luonnistunee hyvin.Lux Helsinki on hyvä esimerkki kaupunkikulttuurin kehittymisestä. Taide on tarjolla tasa-arvoisesti, ja yleisö suhtautuu avoimin mieliin myös kokeiluihin. Luvassa on ultraviolettivalossa hohtavaa katutaidetta ja vuorovaikutteisuutta mutta myös kannanottoja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.Tapahtuma osoittaa myös sen, että kulttuuri ei rajoitu vain pysyvästi samojen seinien sisällä toimiviin instituutioihin. Helsinkiläiset osaavat nauttia uusista rakennuksistaan mutta myös avoimesta kaupunkitilasta.Kaupunkitilan käyttö ei rajoitu kesään, se onnistuu myös talvella.