ja historiaa seuraavat tietävät, miten kultavaltauksia Amerikassa aikoinaan tehtiin. Ensiksi ehtinyt löi valtauksen merkin maahan, kävi rekisteröimässä valtauksensa ja alkoi kaivaa. Kuvaus sopii pienin lievennyksin nyky-Suomeen – mutta aika harvaan muuhun teollisuusmaahan.Suomessa malminetsintä vertautuu kaivoslaissa jokamiehenoikeuteen. Malmeja saa etsiä melko vapaasti. Kun niitä löytyy, Tukesille tehdään valtausilmoitus. Ilmoituksia tekevät kaivosyhtiöt saavat käytännössä aina malminetsintäluvan, joka on voimassa vuosia. Jos yhtiö saa lopulta kaivosluvan, alueen saalis ja sen hyödyntäminen kuuluvat yhtiölle.Tässä tullaan kaivoslain toiseen ongelmaan: tuottojen jakojärjestelyyn. Suomalaisen järjestelmän mukaan maanomistaja saa vähäisen palkkion, rojaltin, malmien arvosta. Jos valtaaja ostaa maan, hän ei maksa sitäkään. Monissa muissa maissa korvaukset ovat suuremmat.Lakia tehtäessä joko tuottoa ei ole mietitty tai teema oli aluepolitisoitunut. Jälkimmäistä tulkintaa tukee se, että vuonna 2011 voimaan tullutta, vanhaa lakia hieman kohentanutta uudistusta tehtiin keskustavetoisen hallituksen aikana ja lakia luotsannut ministeri Mauri Pekkarinen (kesk) perusteli laihoja rojalteja sillä, että ”meillä esiintymien hyödyntäminen on aika kovan työn ja tuskan takana” (Yle 15.5.2012). Kaivoksista toivottiin Suomen maaseudulle työpaikkoja ja verotuloja – välillisiä etuja.laihuutta selittänee myös menneen maailman käsitys kaivostoiminnasta. Oletus oli aikoinaan se, että kaivoksen lopulta perustaa kuitenkin suomalainen yhtiö. Nykymaailmassa kaivoksia perustavat myös ulkomaiset yritykset, jotka voivat siirtää voitot ulkomaille ja minimoida veronsa Suomeen.Kaivoslain erillisistä ongelmista syntyy vielä yksi ongelma. Kaivoslaki voi kokonaisuutena johtaa kaivosyhtiöiden toimintakulttuuriin, joka muistuttaa tapaa, jolla siirtomaaherrat toimivat aikoinaan siirtomaissa.Suomi on tehnyt rikkauksiensa hyödyntämisestä liian houkuttelevaa. Laki kaipaa korjausta, ja Suomi ansaitsee paremman korvauksen rikkauksistaan.