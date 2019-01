Pääkirjoitus

Espoo maksaa kovaa hintaa tavastaan kaupungistua

Vaikka

Espoon historia ulottuu 1400-luvulle asti, sen kaupunkimaisen asutuksen tarina on lyhyt. Kartanoiden ympärille kasvaneesta agraarikulttuurista on hypätty suurkaupungin vilskeeseen vasta viime vuosikymmenten aikana. Vielä 1950-luvun alussa Espoossa asui vain 20 000 ihmistä. Sitä seuraavina vuosikymmeninä kaupungin asukasluku on yli kymmenkertaistunut. Vuodenvaihteessa Espoossa oli noin 280 000 asukasta, ja väestöennusteen mukaan 300 000 asukkaan raja ylitetään vuonna 2022.Espoota kaavoitettiin pitkään yksityisautoilun varaan levittäytyväksi pientalojen matoksi, mistä myöhemmin siirryttiin viiden aluekeskuksen malliin.Vuosikymmeniä viivytelty päätös länsimetron rakentamisesta muutti Espoon luonteen. Länsimetro kytkee Espoon eteläiset kaupunginosat nyt aiempaa kiinteämmin Helsinkiin. Myös Raide-Jokerin rakentamisen pitäisi alkaa tänä vuonna. Yhteys muokkaa Espoota entistä urbaanimmaksi.Espoo maksaa tavastaan kaupungistua kovaa hintaa sekä hajanaisen yhdyskuntarakenteen että investointien takia. Länsimetron ensimmäisen ja toisen vaiheen kokonaiskustannukset ovat nousseet jo yli kahden miljardin euron, ja Espoo maksaa suurimman osan.Alkaneena vuonna Espoo saakin kyseenalaisen kunnian olla Suomen velkaisin kunta, jos katsotaan velkaa suhteessa asukaslukuun.Kun muuttotappiokunnat painiskelevat omien ongelmiensa kanssa, varsin vauras Espoo on esimerkki nopean kaupungistumisen toisesta puolesta. Kasvava kaupunki tarvitsee jatkossakin lisää kouluja, päiväkoteja ja vanhuspalveluja.Espoon talous on perusteiltaan kunnossa, joten kaupungin johto voi syyttää velkaantumisesta valtiota. Espoo maksaa vuosittain noin 200 miljoonaa euroa verotulojen tasausta. Sen avulla valtio tukee heikommin menestyviä kuntia.Maakuntauudistusta Espoo pelkää kuin mörköä: investointimahdollisuudet kaventuisivat entisestään. Kaupungin matalan veroprosentin korotuksesta ei kuitenkaan syksyllä edes keskusteltu, koska ykköspuolue kokoomus ei sitä halua.