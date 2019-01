Pääkirjoitus

Eduskunnan tunnelma kiristyy vaalikauden lopulla

Kansanedustajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

kokoontuvat tänään tiistaina Arkadianmäelle aloittaakseen viimeisen työrupeamansa ennen huhtikuussa pidettäviä vaaleja. Maaliskuun puolivälissä alkaa edustajien vaaliloma.Viimeisetkin merkittävät hallituksen esitykset on jo annettu eduskuntaan. Tänään on lähetekeskustelussa muun muassa hallituksen esittämät muutokset kalastuslakiin ja kokoontumislakiin.Muuten eduskunnassa alkaa pikkuhiljaa pöytien tyhjennys, kun vaalikauden loppu lähenee.Vaalien lähestyessä keskustelu täysistunnoissa ja erityisesti kyselytunneilla todennäköisesti kiihtyy. Televisioiduilla kyselytunneilla debattia käydään ajatellen katsojia, siis äänestäjiä, ei niinkään toisia edustajia.Puheenvuorot televisioiduilla kyselytunneilla ovat todennäköisesti kevään aikana erittäin kysyttyjä; saahan puheenvuorolla aina pari minuuttia ilmaista julkisuutta televisiossa.Puheenvuoron saavat edustajat käyvät samalla kertaa kampanjaa paitsi omasta puolestaan myös puolueensa edestä.Voisi kuvitella, että erityisesti hallituspuolue kokoomus ja pääoppositiopuolueeksi noussut Sdp ovat kevään aikana toistensa kimpussa. Puolueet kilpailevat kyselyjen mukaan lähestulkoon tasaväkisinä eduskuntavaalien ykköspaikasta eli pääministerin paikasta.Sdp joutuu kamppailemaan myös toisella rintamalla, vihreitä vastaan. Myös kokoomuksella on yhteistä rajapintaa vihreiden kanssa.kannatusta vaivannut laskukierre oikeni viime vuoden lopulla, kun Pekka Haavisto valittiin puolueen väliaikaiseksi puheenjohtajaksi.Lännen Median viikonvaihteessa julkaistun kyselyn mukaan Haavisto olisi puheenjohtajista suosituin pääministeriehdokas.Haavisto voi auttaa vihreitä vaalimenestykseen, mutta hänestä tuskin tulee pääministeriä. Pääministeriksi ei nouse suosituin ehdokas vaan se, jonka puolueella on eniten kansanedustajia.Antti Rinne (sd) jäi suosiokyselyssä neljänneksi. Silti hän yhä on todennäköisempi pääministeri kuin Haavisto.