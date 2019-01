Pääkirjoitus

Tikkurila ja Myyrmäki saavat kauan kaivattua ehostusta

Vantaan

K evään

aluekeskukset Tikkurila ja Myyrmäki ovat astumassa uuteen aikakauteen. Tikkurilan keskusta rakennetaan käytännössä uusiksi. Työt ovat jo hyvässä vauhdissa.Vähintään yhtä raju on Myyrmäen muutos: matalien 1970-luvun elementtitalojen sekaan tai niiden tilalle kaavaillaan jopa 18-kerroksisia tornitaloja.Tikkurilan asukkaat vaikuttavat enimmäkseen tyytyväisiltä alueen uuteen ilmeeseen. Myyrmäessä vastaanotto on ollut hieman varautuneempi. Kumpikin keskus on ollut kuitenkin jo pitkään ehostuksen ja elävöittämisen tarpeessa.Koko Vantaan sekä pääkaupunki­seudun näkökulmasta tiiviimmän rakentamisen suunta on oikea. Myyrmäki Vantaan länsipuolella ja Tikkurila idässä ovat keskeisiä asemia koko lähijunaliikenteelle. Tikkurila on myös tärkeä risteysasema pääradan ja kehäradan solmukohdassa.Vantaan tulevan yleiskaavan käsittely etenee tänä vuonna loppusuoralle. Vuoteen 2050 ulottuvan suunnittelun ydinajatuksena on kehittää kaupungin aluekeskuksia sekä keskittää uusien asuntojen ja työpaikkojen rakentamista erityisesti niistä kolmeen eli Tikkurilaan, Myyrmäkeen ja Aviapolikseen. Keskittämisen ansiosta kaupunki pystyy myös säilyttämään nopeasta väestönkasvusta huolimatta laajat viheralueensa, jotka ovat asukkaille tärkeitä.Suuri osa Vantaata on lentomelualuetta, jonne asuntoja ei voi rakentaa. Lentokentän eteläpuolelle Aviapolikseen asuntoja sen sijaan voi rakentaa hyvinkin lähelle lentokenttää.Aviapoliksessa Vantaa on myös onnistunut hyödyntämään lentokentän kansainvälisyyden muun muassa houkuttelemalla alueelle satoja yrityksiä.eduskuntavaalien jälkeen valtio ja pääkaupunkiseudun kunnat tekevät todennäköisesti jälleen uuden sopimuksen maankäytöstä ja liikenneinvestoinneista.Tulevassa mal-sopimuksessa Vantaan tärkeimpiä tavoitteita on saada lupaus Raide-Jokeri 3:sta. Tavoite on perusteltu, koska se toisi kauan kaivatun raideyhteyden myös Hakunilaan. Pikaratikalla pääsisi myös kauppakeskus Jumboon ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle.