Ukrainan vaalivuodesta on tulossa värikäs: suosittu tv-kasvo ja koomikko saattaa pudottaa istuvan presidentin toiselta kierrokselta Ukraina on pystynyt uudistumaan, vaikka Venäjä on ottanut haltuunsa Krimin ja ylläpitää sotaa Itä-Ukrainassa. Nyt katse on lähestyvissä presidentinvaaleissa ja parlamenttivaaleissa.