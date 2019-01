Pääkirjoitus

Trump teki rajamuurin rakentamisesta itselleen ansan

Taustakeskustelussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

yhdys­valtalaisten tv-juontajien kanssa tiistaina presidentti Donald Trump kertoi, ettei hän ollut itse kovin innostunut pitämään illalla tv-puhetta siirtolaiskriisistä eikä matkustamaan sen jälkeen Meksikon-vastaiselle rajalle, mutta suostui molempiin avustajiensa kannustuksesta.Siltä se kuulostikin. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa kaikkien pääkanavien välittämässä puheessa Trump väitti, että Yhdysvallat on laittoman maahanmuuton vuoksi kriisissä, ­joka on hänen mukaansa vuosien varrella maksanut tuhansien yhdysvaltalaisten hengen. Kriisin ratkaisemiseen Trump haluaa 5,7 miljardia dollaria – noin viisi miljardia euroa – muurin pystyttämiseksi Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle.Trumpin innottomasti ääneen lukema puhe ja häntä vastustavien demokraattijohtajien torjuvat vastaukset siihen eivät ainakaan välittömästi auttaneet ratkaisemaan kiistaa, joka on pitänyt osan liittovaltion virastoista vailla rahoitusta pian jo kolme viikkoa.Todellisen ongelman lavastaminen kansalliseksi turvallisuuskriisiksi ei vakuuta enemmistöä amerikkalaisista, mutta Trumpin on hyvin vaikea perääntyä. Se voi selittää innottomuuden.