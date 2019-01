Pääkirjoitus

Perussuomalaisten kannatuksen nousu on uutinen mutta ei ehkä yllätys

Ylen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

uudessa puoluekannatus­kyselyssä on yksi selkeä uutinen: perus­suomalaisten kannatus on noussut hiukan yli kaksi prosentti­yksikköä, yli kymmeneen prosenttiin.Muutkin kuin vaaliasiantuntijat etsivät selitystä samasta suunnasta. Itsenäisyyspäivän tienoilla poliisi kertoi Oulussa ­alaikäisiin kohdistuneista epäillyistä seksuaalirikoksista. Teoista epäillyillä on ulkomaalaistausta. Samoihin aikoihin julkisuudessa puhuttiin myös muista rikoksista, joiden tekijöiksi epäiltiin ulko­maalaistaustaisia henkilöitä.Tällaiset uutiset ruokkivat perussuomalaisten kannatusta. Perussuomalaiset on Suomessa puolue, joka suhtautuu torjuvasti maahanmuuttoon. Sen vastaukset ovat yksinkertaisia verrattuna muiden puolueiden puheenvuoroihin.Jussi Halla-ahon johtamille perussuomalaisille voi käydä kuten ruotsidemo­kraateille naapurimaassa: kannatus kasvaa, mutta hallitukseen ei ole asiaa, ­koska muut puolueet eivät halua tehdä puolueen kanssa yhteistyötä.On toinen asia, minkä verran perussuomalaisten kannatuksen kasvu vaikuttaa muiden puolueiden taktiikkaan. Kun vihreät alkoivat kasvaa, muut puolueet alkoivat vihertää. Myös perussuomalaisten jytkyt vaikuttivat muihin puolueisiin.