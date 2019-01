Pääkirjoitus

Kiireettömiin leikkauksiin tarvitaan yhteiset säännöt

Vaalien

lähestyessä ja sote-uudistuksen takkuillessa asiallinen keskustelu yksityisen tuotannon osuudesta julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa näyttää entistäkin vaikeammalta eduskunnassa. Tämä kävi ilmi tällä viikolla, kun eduskunta kävi lähetekeskustelua kiireetöntä leikkaustoimintaa koskevasta lakiesityksestä.Oppositio tyrmäsi hallituksen esityksen ”kaikkien aikojen vedätyksenä”. Populistiset kärjistykset voi ymmärtää vaalipuheina, mutta potilaiden näkökulmasta lakiesityksessä on kyse vakavasta asiasta eli potilasturvallisuudesta.Nukutusta vaativat leikkaukset on jo aiemmin lainsäädännöllä keskitetty keskussairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen päivystys. Tämä yhdessä riittävän henkilöstön ja leikkausten määrän sekä osaamisen kanssa edistää leikkaustoiminnan laatua ja potilasturvallisuutta.Laatukriteerit on nyt tarkoitus ulottaa yksityisiin leikkausyksiköihin, joista julkinen puoli ostaa leikkauksia. Tällä hetkellä yksityisille toimijoille ei ole mitään laatuvaatimuksia. Toiminnan voi aloittaa pelkällä toimiluvalla. Laittomassa tilassa ovat myös ne julkiset leikkausyksiköt, joilla ei ole omaa päivystystä, kuten Tampereella Taysin Hatanpään sairaala. Lakimuutoksen jälkeen tällaisten yksiköiden pitää sijaita korkeintaan 30 minuutin matkan päässä päivystävästä sairaalasta.ulkinen puoli on ostanut yksityisiltä kiireettömiä leikkauksia vuosittain noin 300 miljoonalla eurolla, josta nukutusta vaativien leikkausten osuus on 170 miljoonaa euroa. Lakimuutos vähentäisi leikkausten määrää arviolta viidenneksen, koska kaikki nykyiset toimijat eivät täytä tulevia laatuvaatimuksia.Oppositio arvosteli esitystä yksityisen ”kerman kuorinnasta”, koska vain julkisella sairaalalla on kallis päivystysvelvollisuus. Kritiikki osuu osin harhaan, koska yksityiselle maksetaan vain tilatusta leikkauksesta. Toisaalta leikkausten lopettaminen aluesairaaloissa on poistanut julkiselta sektorilta satunnaisesti käytössä olevan leikkauskapasiteetin kalliit ylläpitokustannukset. Ylimääräistä kapasiteettia ylläpitää nyt yksityinen. Leikkausjonojen purku ostopalveluilla on usein potilaan edun mukaista. Yhteiset laatukriteerit leikkauksiin ovat siksi tarpeen.