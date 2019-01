Pääkirjoitus

Populisteille riittäisi se, että europarlamentti jumiutuisi

sisäministeri ja oikeistopopulistisen Legan johtaja Matteo Salvini hakee eri puolilta Eurooppaa kumppaneita, joiden voimin Euroopan unionin ja Euroopan suuntaa muutettaisiin. Tähtäimessä ovat ensi kevään europarlamenttivaalit.Salvini pistäytyi keskiviikkona Puolassa. Hän kertoi, että Ranskan ja Saksan mahtiasema tarvitsee vastavoimakseen Italian ja Puolan yhteistyötä. Italiaa ja Puolaa hallitsevat puolueet, jotka ovat EU-kriittisiä, kansalliskonservatiivisia ja tarjoavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin asioihin.Jotta asetelma tulisi selväksi, Italian hallitus on yllyttänyt Ranskan keltaliivejä toimimaan Ranskan demokraattisesti valittua hallitusta ja parlamenttia vastaan. Ranska on nykyisen presidenttinsä Emmanuel Macronin aikana ollut Eurooppa-politiikan dynaamisin tekijä Euroopassa.Salvini ei ole ainoa populisti, joka haalii kumppaneita eurovaalien lähestyessä. Asialla on ollut myös Ranskan äärioikeisto. Kansallisen liittouman (Rassemblement National, ennen Front National) puheenjohtaja Marine Le Pen on toivonut rinnalleen puolueita ja kansalaisliikkeitä, jotka keskittyisivät eurovaaleissa panemaan maahanmuuttoa kuriin.Myös Unkarin pääministeri Viktor Orbán hakee liittolaisia teemoilla, jotka ainakin periaatteessa sopisivat yleis­eurooppalaiseen konservatiiviseen ja kansallismieliseen populismiin.aikka kumppaneita nyt haalitaankin, mitään populistien ylikansallista liittoa ei Eurooppaan tai europarlamenttiin synny. Esimerkiksi Puolalla ja Italialla ei ole kovinkaan paljon yhteneviä tavoitteita eurooppalaiselle yhteistyölle. Jopa Italian hallituksen sisällä teema synnyttää kiistoja. Ja aika moni kosiskelluista pitää etäisyyttä Le Penin joukkoihin.Vaikka populistiset voimat saisivatkin väkeään europarlamenttiin, heidän yhteistyöltään ei kannata paljoa odottaa.Silti vanhojen puolueiden kannattaa ottaa tilanne ja vaalit vakavasti. Populisteille kun riittäisi se, että he pääsisivät europarlamentissa asemaan, jossa he voisivat ainakin pienimmän yhteisen nimittäjän asioissa jumiuttaa parlamentin toimintaa. Se pienin yhteinen nimittäjä taitaa olla maahanmuutto.