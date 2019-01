Pääkirjoitus

Rankka vaalikampanja saa puoluejohtajat usein sairastumaan

Sosiaalidemokraattien

puheenjohtaja Antti Rinne palasi perjantai-iltana Suomeen, mutta sairausloma jatkuu näillä näkymin tämän kuun loppuun. Rinne sairastui lomallaan keuhkokuumeeseen ja joutui sairaalahoitoon Espanjassa. Sairaalahoito jatkuu Suomessa.Keittiöpsykologit löytävät ketterästi esimerkiksi opettajien elämästä tutun selityksen: Rinteellä on ollut työntäyteinen syksy, ja lähestyvä joulutauko on saanut taudin puhkeamaan. Myös ilmanalan vaihdos Suomesta leudompiin seutuihin on voinut edesauttaa. Lääketieteellisesti pätevämpi selitys saattaa olla, että flunssa- ja influenssavirukset alkoivat levitä Suomessa joulun alla. Sääkin on ollut otollinen virusten leviämiselle, eivätkä poliitikot ole suojassa.Poliitikoilta vaaditaan rautaista peruskuntoa, etenkin vaalikampanjoiden aikaan. He joutuvat pitämään puheita säässä kuin säässä ja kättelemään lukemattomat määrät potentiaalisia äänestäjiä. Samalla altistuu myös tartunnalle.Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini tuli tunnetuksi siitä, että vaalikampanjoiden päätteeksi hänet usein määrättiin taudin vuoksi lepoon.Olisikin hyvä, että puolueet pystyisivät jakamaan kampanjoinnin taakkaa.