Pääkirjoitus

Kaikilla on jo hyvä matkapuhelin, joten puhelinvalmistajatkin joutuvat panostamaan palveluihin

Kun

Mutta

M onet

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen.

teknologiayhtiö Apple on tuonut uuden puhelinmallinsa markkinoille, iPhoneja myyvien kauppojen eteen on syntynyt pitkiä jonoja. Aikaisimmat jonottajat ovat tulleet jo yöllä odottelemaan ovien avautumista. Samalla on käynnistynyt kiivas käytettyjen vanhojen mallien myynti.Apple toi syksyllä myyntiin uudet mallinsa, XS:n ja XS Maxin. Jonoja syntyi edelleen, mutta esimerkiksi Kiinassa ostajien into oli hieman laantunut. Muutamaa kuukautta myöhemmin Apple antoi tulosvaroituksen. Yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook arvioi, että ­Kiinan markkinat eivät vedä enää entiseen tapaan.Kiinan talouskasvu on hidastunut – todennäköisesti paljon nopeammin kuin virallisesti ilmoitetaan. Kun Kiinassa talouskasvusta yhä suuremman osan tekevät kuluttajat kotimarkkinoilla, taloudelliset epävarmuudet ja pörssivaivat vaikuttavat kulutus­lukemiin ja talouskasvuun aiempaa voimakkaammin.Yksi selitys Applen ongelmille voi olla se, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välille puhjennut kauppasota patistaa kiinalaisia kuluttajia tekemään ”isänmaallisia” valintoja. Tarjolla kun on monia kotimaisia vaihtoehtoja Huaweistä Xiaomiin. ”Suosi kiinalaista” -periaate voisi samalla selittää senkin, että myös korealainen Samsung kertoi vuoden lopulla myyntivaikeuksista Kiinassa.jotain muutosta havaitaan matkapuhelinmarkkinoillakin. Markkinat eivät enää ole jatkuvassa kasvussa. Puhelinten kokonaismyynti laski aavistuksen vuoden loppua kohti. Viime vuoden toisella neljänneksellä Huawei ohitti Applen myyntimäärissä ja nousi toiseksi myydyimmäksi merkiksi Samsungin jälkeen.Tim Cookin kirje sijoittajille kertoi monisanaisesti viestin, jonka voisi tiivistää siten, että maailma on jo täynnä hyviä puhelimia.Matkapuhelinmarkkinat kyllästyvät, ja siihen on monta syytä.Vielä muutama vuosi sitten valmistajat pystyivät esittelemään kuluttajille uusissa malleissaan uusia ominaisuuksia, jotka saivat ostajat liikkeelle. Nykyään muutokset eivät todellakaan ole vallankumouksellisia vaan pieniä viilauksia, joiden merkitystä on jo aika vaikea havaita.muutokset ovat sellaisia, joita voidaan ympätä myös vanhaan luuriin ohjelmistojen päivityksillä. Kone jää yhä kauemmas taakse, ja tarjottujen palveluiden merkitys vain kasvaa.Tässä aallossa mukana pysyminen ei vaadi vuosittaista puhelimen vaihtamista. Kännykkäohjelmistojen valmistaja Hyla Mobile kertoi viime keväänä, että älypuhelinten keskimääräinen ikä on alkanut nousta.Puhelinmarkkinoiden kierron hidastumista voi selittää myös ilmastonmuutoksen aiheuttama kulutuskäyttäytymisen muutos: vastuullinen kuluttaja ei kuluta luonnonvaroja vaihtamalla puhelinta usein ilman oikeaa tarvetta.Kun markkinat alkavat hyytyä eikä uusia vallankumouksellisia muutoksia ole tarjolla, puhelinvalmistajat joutuvat panostamaan palveluihin pitääkseen kiinni markkina­osuuksistaan. Jos ostajat eivät vaihda uuteen puhelimeen, vanhat asiakkaat on kui­tenkin pidettävä uskollisina. Tämä suunta vain voimistaa kehitystä, jossa vanhoihin puhelimiin tarjotaan lisää palveluita ja tarve uuden koneen ostamiseen heikkenee.Puhelinmarkkinoiden hyytyminen voi pudottaa markkinaosuuksiltaan pienimmät valmistajat pelistä. Yksi luopuja voisi olla japanilainen Sony.