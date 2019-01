Pääkirjoitus

Tekniikka lopulta helpottaa elämää, vaikka olo olisi hämmentynyt matkan varrella

Ennen

moni asia oli ehkä paremmin, mutta ainakin passin uusiminen on nykyään parhaimmillaan hyvin helppoa.Jos aiemmin on saanut uuden passin eikä nimi ole sen jälkeen muuttunut, yleensä selviää uuden kuvan hankinnalla ja verkossa tehtävällä sähköisellä hakemuksella.Kun noutaa passia kioskilta, edessä saattaakin olla yllätys. Vuodenvaihteen jälkeen ajokortti ei ole enää kelvannut henkilöllisyyden osoittamiseen, vaan siihen tarvitaan edellinen passi tai virallinen henkilökortti. Syy on niin sanotun tunnistamislain muutos.Asiassa ollaan ymmärrettävästi tarkkoja. Vääriin käsiin joutunut henkilöllisyys­asiakirja voi aiheuttaa paljon haittaa. EU:ssa tarvitaan yhteiset pelisäännöt.Käytäntö on kuitenkin monelle hämmentävä. Viranomaisten oma toiminta ei aina sitä vähennä. Kela-korttia ei saa enää osaksi henkilökorttia, joten pyrkimys ohentaa lompakon muoviosastoa otti takapakkia.Sähköisen ajokortin kehittäjille taas tuli yllätyksenä, että poliisi ei kelpuuttanutkaan sitä edes osoitukseksi ajo-oikeudesta ennen kuin lakiin tehtiin tarvittavat muutokset. Ne tulevat vihdoin voimaan helmikuun alussa.