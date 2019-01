Britannialle on nyt tarjolla huonoja tai mahdottomia vaihtoehtoja Tiistain täystyrmäyksen jälkeen Britannian pääministerin Theresa Mayn uskottavuus ja valta ovat kadonneet. Silti hänen pitäisi nyt tehdä kiireesti päätös, joka on Britannialle tärkeämpi kuin yksikään toinen valinta kymmeniin vuosiin. Tarjolla on huonoja ja poliittisesti mahdottomia vaihtoehtoja.