Pääkirjoitus

EU-vaalit uhkaavat jäädä kotimaan politiikan varjoon

nimesivät viikolla muutaman uuden ehdokkaan ensi toukokuun vaaleihin. Ei siis eduskuntavaaleihin vaan EU-parlamentin vaaleihin.Nyt nimettyjen joukossa on vain yksi suurelle äänestäjäkunnalle tuttu nimi: Sdp:n entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma.Sdp:llä onkin eurovaaleissa ainakin toistaiseksi pulaa koko maassa tunnetuista nimistä. Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri pyrkii jatkokaudelle, mutta demarien toinen EU-edustaja Liisa Jaakonsaari luopuu.EU-parlamentti tuntuu vetävän kahdenlaisia ehdokkaita. Yhtäältä nuoria, jotka ovat kasvaneet EU-Suomessa ja joille eurooppalaisuus on lähes yhtä luonteva osa identiteettiä kuin suomalaisuus. Toisaalta ehdolle asettuu ihmisiä, jotka ovat nähneet kotimaan politiikassa jo lähes kaiken mahdollisen. Heinäluoma on ollut Sdp:n puheenjohtajan pestin lisäksi puoluesihteerinä, valtiovarainministerinä ja eduskunnan puhemiehenä.Myös keskustalla on asettaa EU-vaaleihin ehdokas, joka on kotimaan politii­kassa vähintään yhtä kokenut kuin Heinäluoma: Mauri Pekkarinen. Hän on toiminut ministerinä useaan otteeseen ja myös eduskunnan varapuhemiehenä.EU:n mittakaavassa Heinäluoma ja Pekkarinen eivät kuitenkaan ole huomiota herättävän kokeneita tai iäkkäitä. Aiemmin etenkin hiili- ja teräsyhteisön kuudesta perustajamaasta EU-parlamenttiin on valikoitunut kotimaansa politiikassa täysin palvelleita senioreja.uroopan parlamentin vaalit jäävät äänestysprosentiltaan huomattavasti muiden valtakunnallisten vaalien alle.Tänä keväänä, kun eduskuntavaalit ovat huhtikuussa ja hallitusneuvottelut mahdollisesti kiihkeimmillään juuri EU-vaalikampanjoinnin aikaan, saattaa EU-vaalien saama julkisuuskin kärsiä hallitusneuvottelujen viedessä huomion.Asetelma näkyy jo: kun puolueet asettavat EU-vaaleihin ehdokkaita, tapahtuma hädin tuskin ylittää uutiskynnyksen.