Pääkirjoitus

Yhdysvalloissa punnitaan nyt instituutioiden suhteet

Yhdysvalloissa

presidentinvaalikampanja on täydessä käynnissä, vaikka varsinaiset vaalit käydään vasta syksyllä 2020. Demokraattien joukosta on noussut esiin jo useita halukkaita. Myös istuvan presidentin mahdolliset republikaanihaastajat alkavat tunnustella asemiaan.Politiikka on Yhdysvalloissa aina ollut henkilökeskeistä, mutta Donald Trumpin ilmiö on noussut uudelle tasolle.Trumpin presidenttikausi on nostanut esiin myös instituutioiden väliset jännitteet. Perinteisesti on voitu laskea sen varaan, että vaikka poliittiset päättäjät ja korkea virkamieskunta vaihtuisivat tiuhaan, instituutioiden vahva asema huolehtii jatkuvuudesta.Ilmassa on paljon merkkejä rajojen kokeilusta. Presidentti Donald Trumpin ja demokraatteja edustavan kongressin edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin välisessä nokittelussa ei ole kyse vain kahden persoonan yhteentörmäyksestä vaan myös toimeenpanovallan ja lainsäädäntövallan suhteesta.Myös rajaa poliittisen vallan ja oikeudenkäytön välillä koetellaan. Uuden oikeusministerin nimitystä on käsitelty senaatissa. Keskeinen kysymys on ollut se, miten Trumpin kampanjan Venäjän-yhteyksien tutkinnan asema ja riippumattomuus varmistetaan.Yhdysvalloissa hyvin keskeinen vallankäyttäjä on korkein oikeus, jonka jäsenten nimittäminen on monelle suurempi poliittinen kysymys kuin presidentin valinta.Tuomarit on jo pitkään osattu jakaa liberaaleihin ja konservatiiveihin, mutta pian nähdään, aikooko Trump hakea tukea politiikalleen konservatiivienemmistöisen korkeimman oikeuden kautta, kun erimielisyydet demokraattien hallitseman edustajainhuoneen kanssa kasvavat.nnen joulua alkanut Yhdysvaltojen liittovaltion hallinnon sulku sopii hyvin kuvaan keskenään mittelevistä instituutioista.Kun tavoitteena ei ole jatkuvuuden turvaaminen, hallinnon ennätyspitkä alasajo johtaa ratkaisuyritysten sijaan taisteluun siitä, kenen niskoille syy voidaan vierittää.Instituutioiden kiistasta voi jäädä pysyviä jälkiä Yhdysvaltojen järjestelmään.