Pääkirjoitus

Palveluasumisen hinnoista on vihdoin saatava laki

Vanhusten

Eduskuntakeskustelussa

laitoshoitoa on purettu nopeasti koko 2000-luvun ajan. Tilalle on tullut ympäri­vuoro­kautista tehostettua palvelu­asumista, joka vastaa hoivan intensiivisyydessä paljolti laitos­hoitoa. Asukkaat tarvitsevat paljon apua, hoivaa ja valvontaa pärjätäkseen arjessaan.Palveluasuminen ainakin pyrkii olemaan kodikkaampaa ja mielekkäämpää kuin perinteinen laitoshoito. Tavoitteena on kuntouttava työote eikä vain asukkaan makuuttaminen osastolla. Tavoite onnistuu, jos palvelutalossa on muun muassa riittävästi henkilöstöä.Vaikka laitoshoidosta palveluasumiseen siirtymiselle on ollut laaja poliittinen tuki, palveluasumisen hinnoittelu on jäänyt kokonaan säätelemättä.Tehostetun palveluasumisen hinnoit­telu on niin kirjavaa, ettei kukaan pysty tekemään edes vertailukelpoisia laskelmia. Käytännöt vaihtelevat suuresti muun muassa eri kuntien kesken. Hintojen vertailu on mahdotonta myös asiakkaille tai heidän omaisilleen.Tähän on vihdoin tulossa muutos, jos hallituksen esitys uudesta asiakasmaksulaista etenee eduskunnassa. Sen jälkeen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu olisi koko maassa 85 prosenttia asiakkaan nettotuloista. Asiakkaalle pitäisi kuitenkin jäädä 160 euroa rahaa muihin menoihin. Tärkeää olisi myös se, että asiakasmaksuun sisältyisivät lääkärin määräämät lääkkeet.Jatkuvassa ja säännöllisessä kotihoidossa sekä tavallisessa palveluasumisessa asiakasmaksut olisivat yhdenmukaiset.asiakasmaksulaista suurin huoli kohdistui terveyskeskusmaksuihin ja maksukattoihin. Kansalaisten näkökulmasta suurin taloudellinen kysymys on kuitenkin ympärivuorokautisen palveluasumisen hinta.Noin joka kymmenes yli 75-vuotias on tehostetussa ympärivuorokautisessa hoivassa, joka maksaa 50 000–66 000 ­euroa vuodessa. Yleisin syy hoivan tarpeeseen on muistisairaus. Vain harva kykenee maksamaan hoivan itse, ja yhteiskunta maksaakin siitä suurimman osan.On tärkeää, että jatkossa kansalaiset ovat tasavertaisessa asemassa palveluasumisen asiakasmaksun määräytymisessä.